होटल के अधपके चिकन ने कैसे ली एक बुजुर्ग की जान? फूड पॉइजनिंग के ये लक्षण दिखें तो भागें डॉक्टर के पास
Advertisement
trendingNow12877101
Hindi Newsलाइफस्टाइल

होटल के अधपके चिकन ने कैसे ली एक बुजुर्ग की जान? फूड पॉइजनिंग के ये लक्षण दिखें तो भागें डॉक्टर के पास

स्पेन की एक घटना बताती है कि हमें होटल में खाने के दौरान कितना सतर्क रहना चाहिए. आपकी छोटी सी लापरवाही मौत की वजह न सकती है. साथ ही हमें फूड पॉइजनिंग से बचने के तरीके पता होने चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 12, 2025, 10:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होटल के अधपके चिकन ने कैसे ली एक बुजुर्ग की जान? फूड पॉइजनिंग के ये लक्षण दिखें तो भागें डॉक्टर के पास

Food Poisoning Case: ब्रिटेन के एक बुजर्ग हॉलीडे के लिए स्पेन के कैनरी आइलैंड्स गए, लेकिन फुएर्तेवेंटुरा आइलैंड (Fuerteventura Island) के एक लक्जरी होटल में 'अधपकी' चिकन खाने से बीमार पड़ गए. फिर एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई. अब उनकी वाइफ लोगों से फूड पॉइजनिंग के लक्षणों को लेकर अलर्ट रहने की गुजारिश कर रही हैं, क्योंकि वो अपने दिल का दर्द बयां कर रही हैं.

कैसे पड़े बीमार?
मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 70 साल के लेस्ली ग्रीन (Leslie Green), फुएर्तेवेंटुरा के ऑक्सीडेंटल जंडिया प्लाया रिजॉर्ट में अपने हॉलीडे के दौरान साल्मोनेला (Salmonella) से इंफेक्टेड होने के बाद चल बसे. वो वाइफ जूली के साथ अपना जन्मदिन मना रहे थे, तभी यहां स्टे करने के दूसरे हफ्ते के दौरान वह बीमार पड़ गए. 
एक जांच में पता चला है कि इस ब्रिटिश बुजुर्ग की  "अधपका" चिकन खाने से मौत हो गई, मरने से पहले उनमें 2 बड़े लक्षण दिखे थे.

4 हफ्ते तक चली जिंदगी-मौत की जंग
उन्हें स्पेन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें किडनी फेलियर (Kidney failure) और सेप्सिस (Sepsis) जैसे कॉम्पिकेशंस हो गए. ग्रेटर मैनचेस्टर, बोल्टन के लिटिल लेवर के रहने वाले लेस्ली की दुखद रूप से तकरीबन 4 हफ्ते बाद मल्टी-ऑर्गन फेलियर (Multi-organ failure) से अस्पताल में मौत हो गई.
 

यह भी पढ़ें- ब्रोकली सैंडविच खाने से हुई 52 साल के शख्स की मौत, बोटुलिज्म बीमारी कैसे बनी जान की दुश्मन?
 

जांच से पता चला है कि उनकी की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी, जो उन्हें छुट्टी के दौरान अधपका चिकन खाने से हुई थी. मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के लिए एक रिटायर्ड अखबार डिलिवरी ड्राइवर रहे लेस्ली 9 अक्टूबर को बीमार पड़े, जिसमें दस्त सहित कई लक्षण थे, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन (Dehydration) हो गया था.

होटल पर आरोप
लेस्ली की वाइफ जूली (Julie) ने बताया कि एक दिन उन्होंने जो कार्बोनारा सॉस (Carbonara sauce) खाई थी, वो गुनगुनी थी, जबकि एक और मील के दौरान उन्हें अपनी चिकन अधपका मिला. उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने किसी भी कर्मचारी को हाथ धोते हुए नहीं देखा और नए पके हुए भोजन को पहले से रखे हुए खाने के साथ मिला दिया जाता था.

जूली भी हुईं थीं बीमार
जूली भी साल्मोनेला से गंभीर रूप से बीमार हो गईं और उन्होंने एक हफ्ते अस्पताल में बिताए. जूली ने कहा कि उन्होंने और लेस्ली ने अपनी छुट्टी के दौरान सिर्फ होटल के बुफे से ही खाना खाया था. रोशडेल कोरोनर कोर्ट (Rochdale Coroner's Court) में सुनवाई में ये नतीजा निकाला गया कि साल्मोनेला के कारण हुए सेप्सिस के कारण मल्टी-ऑर्गन फेलियर से लेस्ली की मौत हुई. सुनवाई के बाद, जूली ने कहा: "पिछले कुछ महीनों को बयां करना और लेस्ली की मौत को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना तकरीबन नामुमकिन है."

बस यादें बाकी
जूली ने बताया,  "लेस्ली इतने प्यारे और केयरिंग पति और पिता थे. वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और उनके बिना जिंदगी कभी भी पहले जैसा नहीं होगी. मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हम छुट्टी पर गए थे, लेकिन लेस्ली घर वापस नहीं आए. लेस्ली हमारे परिवार के मुखिया थे और हर कोई मदद और नसीहत के लिए उनकी तरफ देखता था."

fallback

"हमारे परिवार में अब एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता. मैं ये सब कुछ सहने के लिए कुछ भी कर सकती, और चाहती कि लेस्ली हमारे जीवन में होते, लेकिन मुझे पता है कि ये मुमकिन नहीं है. सबूतों को सुनना मुश्किल था, लेकिन मैं लेस्ली की यादों का सम्मान करने के लिए ऐसा करने के लिए डिटरमाइंड थी. मुझे उम्मीद है कि लोगों को इस बारे में बताकर, मैं किसी और को लेस्ली की तरह सफर होने से रोक सकती हूं. मैं ऐसा किसी के साथ नहीं होने देना चाहूंगी."

लेस्ली, जो जुलाई 2024 में 70 साल के हुए थे और बीमार पड़ने के बाद उन्हें कोमा में रखा गया था, 4 नवंबर को उनकी लाइफ सपोर्ट मशीन हटा दिए जाने के घंटों बाद उनकी मौत हो गई. उनका पार्थिव शरीर एक हफ्ते बाद वापस लाया गया. 

कितनी देर में दिखते हैं लक्षण
साल्मोनेलोसिस (Salmonellosis) साल्मोनेला बैक्टीरिया (Salmonella Bacteria) के सेवन के बाद विकसित होता है, और लक्षणों को डेवलप होने में आमतौर पर 12 से 72 घंटे लगते हैं.

फूड पॉइजनिंग के 7 अहम लक्षण

1. डायरिया
2. पेट में ऐंठन
3. उल्टी
4. बुखार
5. हाई टेम्प्रेचर
6. शरीर में दर्द
7. अनहेल्दी महसूस होना

होटल में अधपका भोजन खाने से कैसे बचें?

इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां अपनाएं. हमेशा ताजा पका हुआ और गर्मागर्म भोजन लें, क्योंकि ठंडा या बार-बार गर्म किया गया खाना बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ाता है. मांस, मछली और अंडे पूरी तरह पके हों, ये एनश्योर करें, साथ उनका कलर और टेक्सचर देखें. सलाद या कच्ची सब्जियां तभी लें जब उनकी सफाई पर भरोसा हो. भीड़-भाड़ वाले, साफ-सुथरे और अच्छी रेटिंग वाले होटल चुनें. भोजन की गंध और स्वाद में गड़बड़ी लगे तो न खाएं. इसके अलावा साफ पानी ही पिएं.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

About the Author
author img
Shariqul Hoda शारिक़ुल होदा

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Food PoisoningChicken

Trending news

पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
Karnataka News
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
BJP president
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
tiranga yatra
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
Tripura
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
Gujarat High Court
गुजरात HC का बड़ा फैसला; मुसलमान मौखिक सहमति से कर सकते हैं तलाक, लिखित समझौते...
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
vice president election
कौन होगा NDA का VP उम्मीदवार, मोदी-नड्डा चुनेंगे आज; BJP इस जाट नेता पर खेलेगी दांव!
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
Politics
'अपनों' के कारण घिर रहे फडणवीस? एनडीए की अंदरूनी कलह विपक्ष के लिए बनी हथियार
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
india
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में SIA की 8 जगहों पर छापेमारी, यासीन मलिक का घर भी छाना
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में SIA की 8 जगहों पर छापेमारी, यासीन मलिक का घर भी छाना
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
;