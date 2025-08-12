होटल के अधपके चिकन ने कैसे ली एक बुजुर्ग की जान? फूड पॉइजनिंग के ये लक्षण दिखें तो भागें डॉक्टर के पास

Food Poisoning Case: ब्रिटेन के एक बुजर्ग हॉलीडे के लिए स्पेन के कैनरी आइलैंड्स गए, लेकिन फुएर्तेवेंटुरा आइलैंड (Fuerteventura Island) के एक लक्जरी होटल में 'अधपकी' चिकन खाने से बीमार पड़ गए. फिर एक दिन अचानक उनकी मौत हो गई. अब उनकी वाइफ लोगों से फूड पॉइजनिंग के लक्षणों को लेकर अलर्ट रहने की गुजारिश कर रही हैं, क्योंकि वो अपने दिल का दर्द बयां कर रही हैं.

कैसे पड़े बीमार?

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक 70 साल के लेस्ली ग्रीन (Leslie Green), फुएर्तेवेंटुरा के ऑक्सीडेंटल जंडिया प्लाया रिजॉर्ट में अपने हॉलीडे के दौरान साल्मोनेला (Salmonella) से इंफेक्टेड होने के बाद चल बसे. वो वाइफ जूली के साथ अपना जन्मदिन मना रहे थे, तभी यहां स्टे करने के दूसरे हफ्ते के दौरान वह बीमार पड़ गए.

एक जांच में पता चला है कि इस ब्रिटिश बुजुर्ग की "अधपका" चिकन खाने से मौत हो गई, मरने से पहले उनमें 2 बड़े लक्षण दिखे थे.

4 हफ्ते तक चली जिंदगी-मौत की जंग

उन्हें स्पेन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें किडनी फेलियर (Kidney failure) और सेप्सिस (Sepsis) जैसे कॉम्पिकेशंस हो गए. ग्रेटर मैनचेस्टर, बोल्टन के लिटिल लेवर के रहने वाले लेस्ली की दुखद रूप से तकरीबन 4 हफ्ते बाद मल्टी-ऑर्गन फेलियर (Multi-organ failure) से अस्पताल में मौत हो गई.



यह भी पढ़ें- ब्रोकली सैंडविच खाने से हुई 52 साल के शख्स की मौत, बोटुलिज्म बीमारी कैसे बनी जान की दुश्मन?



जांच से पता चला है कि उनकी की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई थी, जो उन्हें छुट्टी के दौरान अधपका चिकन खाने से हुई थी. मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज के लिए एक रिटायर्ड अखबार डिलिवरी ड्राइवर रहे लेस्ली 9 अक्टूबर को बीमार पड़े, जिसमें दस्त सहित कई लक्षण थे, जिससे उन्हें डिहाइड्रेशन (Dehydration) हो गया था.

होटल पर आरोप

लेस्ली की वाइफ जूली (Julie) ने बताया कि एक दिन उन्होंने जो कार्बोनारा सॉस (Carbonara sauce) खाई थी, वो गुनगुनी थी, जबकि एक और मील के दौरान उन्हें अपनी चिकन अधपका मिला. उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने किसी भी कर्मचारी को हाथ धोते हुए नहीं देखा और नए पके हुए भोजन को पहले से रखे हुए खाने के साथ मिला दिया जाता था.

जूली भी हुईं थीं बीमार

जूली भी साल्मोनेला से गंभीर रूप से बीमार हो गईं और उन्होंने एक हफ्ते अस्पताल में बिताए. जूली ने कहा कि उन्होंने और लेस्ली ने अपनी छुट्टी के दौरान सिर्फ होटल के बुफे से ही खाना खाया था. रोशडेल कोरोनर कोर्ट (Rochdale Coroner's Court) में सुनवाई में ये नतीजा निकाला गया कि साल्मोनेला के कारण हुए सेप्सिस के कारण मल्टी-ऑर्गन फेलियर से लेस्ली की मौत हुई. सुनवाई के बाद, जूली ने कहा: "पिछले कुछ महीनों को बयां करना और लेस्ली की मौत को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना तकरीबन नामुमकिन है."

बस यादें बाकी

जूली ने बताया, "लेस्ली इतने प्यारे और केयरिंग पति और पिता थे. वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और उनके बिना जिंदगी कभी भी पहले जैसा नहीं होगी. मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि हम छुट्टी पर गए थे, लेकिन लेस्ली घर वापस नहीं आए. लेस्ली हमारे परिवार के मुखिया थे और हर कोई मदद और नसीहत के लिए उनकी तरफ देखता था."

"हमारे परिवार में अब एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता. मैं ये सब कुछ सहने के लिए कुछ भी कर सकती, और चाहती कि लेस्ली हमारे जीवन में होते, लेकिन मुझे पता है कि ये मुमकिन नहीं है. सबूतों को सुनना मुश्किल था, लेकिन मैं लेस्ली की यादों का सम्मान करने के लिए ऐसा करने के लिए डिटरमाइंड थी. मुझे उम्मीद है कि लोगों को इस बारे में बताकर, मैं किसी और को लेस्ली की तरह सफर होने से रोक सकती हूं. मैं ऐसा किसी के साथ नहीं होने देना चाहूंगी."

लेस्ली, जो जुलाई 2024 में 70 साल के हुए थे और बीमार पड़ने के बाद उन्हें कोमा में रखा गया था, 4 नवंबर को उनकी लाइफ सपोर्ट मशीन हटा दिए जाने के घंटों बाद उनकी मौत हो गई. उनका पार्थिव शरीर एक हफ्ते बाद वापस लाया गया.

कितनी देर में दिखते हैं लक्षण

साल्मोनेलोसिस (Salmonellosis) साल्मोनेला बैक्टीरिया (Salmonella Bacteria) के सेवन के बाद विकसित होता है, और लक्षणों को डेवलप होने में आमतौर पर 12 से 72 घंटे लगते हैं.

फूड पॉइजनिंग के 7 अहम लक्षण

1. डायरिया

2. पेट में ऐंठन

3. उल्टी

4. बुखार

5. हाई टेम्प्रेचर

6. शरीर में दर्द

7. अनहेल्दी महसूस होना

होटल में अधपका भोजन खाने से कैसे बचें?

इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां अपनाएं. हमेशा ताजा पका हुआ और गर्मागर्म भोजन लें, क्योंकि ठंडा या बार-बार गर्म किया गया खाना बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ाता है. मांस, मछली और अंडे पूरी तरह पके हों, ये एनश्योर करें, साथ उनका कलर और टेक्सचर देखें. सलाद या कच्ची सब्जियां तभी लें जब उनकी सफाई पर भरोसा हो. भीड़-भाड़ वाले, साफ-सुथरे और अच्छी रेटिंग वाले होटल चुनें. भोजन की गंध और स्वाद में गड़बड़ी लगे तो न खाएं. इसके अलावा साफ पानी ही पिएं.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)