बिना AC-कूलर गांवों में कैसे ठंडे रहते हैं घर? जानें नेचुरल कूलिंग के देसी जुगाड़

गर्मियों का मौसम आते ही लोग एसी और कूलर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. एसी और कूलर का इस्तेमाल करने से गर्मी से तो राहत मिलती है लेकिन बिजली का बिल काफी बढ़ जाता है. वहीं गांव के घर बिना एसी और कूलर के भी ठंडे रहते हैं. आप भी नेचुरल तरीके से अपने घर को ठंडा कर सकते हैं. आइए जानते हैं देसी उपाय.

आंगन और ऊंची छतें

ग्रामीण इलाकों में घरों में आंगन होते हैं. घर की छत काफी ऊंची होती है, जो कि नेचुरल वेंटिलेशन का काम करती हैं. ऐसे में घर से गर्म हवा बाहर निकल जाती है. जिस वजह से घर ठंडक होती है.

हरियाली

गांव में पेड़-पौधे ज्यादा होते हैं. पेड़-पौधे की वजह से आसपास का वातावरण ठंडा रहता है. पेड़-पौधे की वजह घरों के पास छाया रहती है. जिस वजह से घर ठंडे रहते हैं. वहीं शहरों में हरियाली बहुत कम होती है जिस वजह से शहरों के घरों में ज्यादा गर्मी होती है.

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मिट्टी के बर्तन में पानी भरना

कमरे में एक बड़े बर्तन में पानी भरकर रखने से कमरा ठंडा हो सकता है. दरअसल मिट्टी के बर्तन में मौजूद सूक्ष्म छिद्र पानी को धीरे-धीरे वाष्पित करते हैं, जिससे आसपास की गर्मी कम होती है. कमरे में हल्की ठंडक महसूस होती है.

परदे

गर्मियों के मौसम में पर्दे काफी जरूरी होते हैं. गहरे रंग के पर्दे जल्दी गर्मी सोख लेते हैं, जिससे कमरा जल्दी गर्म हो जाता है. ऐसे में खिड़कियों और दरवाजों में लाइट कलर के परदे लगवाने चाहिए. आप सफेद, ऑफ व्हाइट और लाइट शेड धूप को रिफ्लेक्ट करते हैं. इससे कमरे का तापमान कम होता है.

छत पर डालें पानी

कमरे को ठंडा करने के लिए छत पर पानी डाल सकते हैं. घर की छत पर शाम के 6 से 7 बजे छत पर 4 से 5 बाल्टी पानी डाल दें. छत पर पानी डालने से कमरे का तापमान कम होने लगता है. जिससे कमरे की ठंडक बढ़ती है.