Hug Day 2026: मेंटल और फिजिकल हेल्थ को फिट रखने के लिए किसी वरदान से कम नहीं 'जादू की झप्पी', जानें जबरदस्त फायदे

Hug Benefits For Health: वैलेंटाइन वीक शुरू हो गया है और 12 को हग डे के तौर पर मनाते हैं आपको बता दें किसी को भी हग करना कफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है ये बेहद ही खास होता है. गले लगाना सिर्फ रिश्ते में प्यार बढ़ाने के लिए ही नहीं ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. गले लगने से आपके मन को शांति और सुकून मिलता है और साथ ही मेंटल और फिजिकल हेल्थ को फिट रखने के लिए भी ये काफी ज्यादा जरूरी होता है. आइए आपको बताते हैं 'जादू की झप्पी' के आपकी सेहत पर क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.



'जादू की झप्पी' देने के फायदे



1. हाई बीपी कंट्रोल

अगर आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ को फिट रखना चाहते हैं, तो जादू की झप्पी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. हाई बीपी को कंट्रोल रखने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है.



2. मेंटल हेल्थ अच्छी

एक जादू की झप्पी लेने से मेंटल हेल्थ काफी अच्छी रहती है और आपकी सेहत पर भी इसका अच्छा असर पड़ सकता है. हेल्थ से जुड़े डिसऑर्डर से परेशान हैं, तो भी ये काफी फायदेमंद हो सकता है.



3. तनाव कम

आपको बता दें गले लगने से तनाव काफी ज्यादा कम हो जाता है. हार्मोन कोर्टिसोल लेवल को कम कर तनाव से बचाने में काफी मददगार हो सकता है.



4. इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग

एक जादू की झप्पी लेने से आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. हमारे शरीर को बाहरी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मददगार है.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.