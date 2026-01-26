Advertisement
trendingNow13086619
Hindi Newsलाइफस्टाइलएक डॉक्टर का सपना बना नवजातों की उम्मीद! ह्यूमन मिल्क बैंक ने बच्चों को दिया नया जीवन, जानें क्या है ये अनोखी पहल

एक डॉक्टर का सपना बना नवजातों की उम्मीद! ह्यूमन मिल्क बैंक ने बच्चों को दिया नया जीवन, जानें क्या है ये अनोखी पहल

भारत की पहली ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत एक बड़े सामाजिक बदलाव की तरह देखी जा रही है. ये बैंक उन नवजातों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जो समय से पहले पैदा होते हैं या जिनकी मां गंभीर बीमारी से जूझ रही होती हैं.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक डॉक्टर का सपना बना नवजातों की उम्मीद! ह्यूमन मिल्क बैंक ने बच्चों को दिया नया जीवन, जानें क्या है ये अनोखी पहल

Dr Armida Fernandez Padma Shri: भारत की पहली ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत एक बड़े सामाजिक बदलाव की तरह देखी जा रही है. ये बैंक उन नवजातों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जो समय से पहले पैदा होते हैं या जिनकी मां गंभीर बीमारी से जूझ रही होती हैं. ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है और मां का दूध उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है. भारत में ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत मुंबई की जानी-मानी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस ने की है. उन्होंने देखा कि सिर्फजन्म के बाद मां का दूध न मिलने की वजह से कई नवजात अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. इसी दर्द ने उन्हें कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया. 

क्या होता है ह्यूमन मिल्क बैंक
ह्यूमन मिल्क बैंक ब्लड बैंक की तरह ही है जहां दान किया गया मां का दूध सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और जरूरतमंद नवजातों तक पहुंचाया जाता है. इस पहल के पीछे डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस का सपना और वर्षों का संघर्ष जुड़ा है. इसी योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री सम्मान से भी नवाजा गया है. ये पहल उन बच्चों के लिए जीवनदान से कम नहीं है जो किसी कारणवश अपनी मां का दूध नहीं पी सकते हैं. ह्यूमन मिल्क बैंक में स्वस्थ मां स्वेच्छा से अपना अतिरिक्त दूध दान करती हैं. इस दूध को पूरी तरह जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ताकि ये नवजात बच्चों  के लिए सुरक्षित हो. इसके बाद जरूरत के अनुसार अस्पतालों में भर्ती नवजातों को ये दूध दिया जाता है.

बड़ी उपलब्धि
शुरुआत में आम लोगों को इस अवधारणा को समझाना आसान नहीं था. मां का दूध दान करना समाज के लिए एक नया विचार था. लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी और माताओं ने इस पहल को खुले दिल से अपनाया और डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस को स्पोर्ट भी किया. आज ह्यूमन मिल्क बैंक हजारों नवजातों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है. हालांकि अब तक ये केवल भारत के मुंबई शहर में ही मौजूद है. ये पहल मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पद्म श्री देने की घोषणा
आज जब भारत में नवजात मृत्यु दर को कम करने की बात होती है तो ह्यूमन मिल्क बैंक एक मजबूत समाधान के रूप में सामने आता है. ये मॉडल देश के कई हिस्सों में अपनाने की बेहद जरूरत है. एक डॉक्टर का सपना अब एक राष्ट्रीय प्रेरणा बन चुका है. ये अनोखी पहल दिखाती है कि सही सोच और नीयत से हजारों जिंदगियों को नई शुरुआत दी जा सकती है. डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस की इस पहल की वजह से उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म श्री देने की घोषणा की गई है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Human Milk Bankdr armida fernandezpadma shri for human milk bank

Trending news

प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
HIV Virus
प्रेमी की शादी से थी जलन, तो पत्नी को लगा दी 'HIV की सुई'! कर्नूल में महिला ने रची..
दिल्ली परेड से पहले दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक, यूरोप की रिपोर्ट से शर्म में पाक
26 January parade
दिल्ली परेड से पहले दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक, यूरोप की रिपोर्ट से शर्म में पाक
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
first republic day
पहले गणतंत्र दिवस पर कैसा था देश का 'सेक्युलर' रोड; मंदिर-मस्जिद में कैसे मना जश्न?
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
77th Republic Day 2026
ज्योतिषियों ने कहा शुभ दिन नहीं... 26 जनवरी था स्वतंत्रता दिवस तो किसने बदली तारीख?
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
bengal elections
बंगाल में ECI की बड़ी कार्रवाई, BDO को किया निलंबित; अनियमितताओं पर जांच के आदेश
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: कर्तव्य पथ पर जा रहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, थोड़ी देर में परेड
77th Republic Day 2026
Republic Day 2026 Kartavya Path Live Updates: कर्तव्य पथ पर जा रहे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, थोड़ी देर में परेड
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026
किडनी ने काम करना बंद कर दिया! आजादी के बाद पहली 26 जनवरी पर गांधी जी क्या कर रहे थे
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम, घर बैठे लाइव देखें परेड
77th Republic Day parade
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का दम, घर बैठे लाइव देखें परेड
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
Republic Day 2026
कर्तव्य पथ बनेगा 'पावर पथ', गणतंत्र पर दुनिया देखेगी भारत के अर्जुन-ब्रह्मोस का दम
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
congress
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज