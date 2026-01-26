एक डॉक्टर का सपना बना नवजातों की उम्मीद! ह्यूमन मिल्क बैंक ने बच्चों को दिया नया जीवन, जानें क्या है ये अनोखी पहल

Dr Armida Fernandez Padma Shri: भारत की पहली ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत एक बड़े सामाजिक बदलाव की तरह देखी जा रही है. ये बैंक उन नवजातों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है जो समय से पहले पैदा होते हैं या जिनकी मां गंभीर बीमारी से जूझ रही होती हैं. ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है और मां का दूध उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन सकता है. भारत में ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत मुंबई की जानी-मानी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस ने की है. उन्होंने देखा कि सिर्फजन्म के बाद मां का दूध न मिलने की वजह से कई नवजात अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. इसी दर्द ने उन्हें कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया.

क्या होता है ह्यूमन मिल्क बैंक

ह्यूमन मिल्क बैंक ब्लड बैंक की तरह ही है जहां दान किया गया मां का दूध सुरक्षित तरीके से रखा जाता है और जरूरतमंद नवजातों तक पहुंचाया जाता है. इस पहल के पीछे डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस का सपना और वर्षों का संघर्ष जुड़ा है. इसी योगदान के लिए उन्हें पद्म श्री सम्मान से भी नवाजा गया है. ये पहल उन बच्चों के लिए जीवनदान से कम नहीं है जो किसी कारणवश अपनी मां का दूध नहीं पी सकते हैं. ह्यूमन मिल्क बैंक में स्वस्थ मां स्वेच्छा से अपना अतिरिक्त दूध दान करती हैं. इस दूध को पूरी तरह जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ताकि ये नवजात बच्चों के लिए सुरक्षित हो. इसके बाद जरूरत के अनुसार अस्पतालों में भर्ती नवजातों को ये दूध दिया जाता है.

बड़ी उपलब्धि

शुरुआत में आम लोगों को इस अवधारणा को समझाना आसान नहीं था. मां का दूध दान करना समाज के लिए एक नया विचार था. लेकिन धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी और माताओं ने इस पहल को खुले दिल से अपनाया और डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस को स्पोर्ट भी किया. आज ह्यूमन मिल्क बैंक हजारों नवजातों के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है. हालांकि अब तक ये केवल भारत के मुंबई शहर में ही मौजूद है. ये पहल मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

पद्म श्री देने की घोषणा

आज जब भारत में नवजात मृत्यु दर को कम करने की बात होती है तो ह्यूमन मिल्क बैंक एक मजबूत समाधान के रूप में सामने आता है. ये मॉडल देश के कई हिस्सों में अपनाने की बेहद जरूरत है. एक डॉक्टर का सपना अब एक राष्ट्रीय प्रेरणा बन चुका है. ये अनोखी पहल दिखाती है कि सही सोच और नीयत से हजारों जिंदगियों को नई शुरुआत दी जा सकती है. डॉक्टर आर्मिडा फर्नांडिस की इस पहल की वजह से उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म श्री देने की घोषणा की गई है.

