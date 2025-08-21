पतिदेव के लंच को स्पेशल बनाने के लिए बनाएं मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी, यहां देखें आसान रेसिपी!
पतिदेव के लंच को स्पेशल बनाने के लिए बनाएं मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी, यहां देखें आसान रेसिपी!

Makhana Gravy Sabji Recipe:  मखाना आपकी सेहत के लिए  काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसकी आप सब्जी भी बना सकते हैं. आज आपको बताते हैं कैसे आप आसानी से मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी को बना सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:24 AM IST
पतिदेव के लंच को स्पेशल बनाने के लिए बनाएं मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी, यहां देखें आसान रेसिपी!

Makhana Gravy Sabji Recipe:  बच्चों को और बड़ों को मखाना खाना काफी ज्यादा पसंद होता है. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. अगर आप अपने पतिदेव को खुश करना चाहती हैं, तो उनके लंच को आप स्पेशल बना सकते हैं. घर में कोई सब्जी न हो या कुछ स्पेशल आपको बनाना हो, तो आप आसानी से मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी को घर  पर आप बना सकते हैं. ये सब्जी आप कुछ ही मिनट में बनकर रेडी कर सकते हैं. अगर आप भी बनाने की सोच रहे हैं, तो आज ही नोट कर लें ये आसान सी बनने वाली रेसिपी. रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने की रेसिपी

मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी को बनाने के लिए आपको मखाना, हरी मटर, काजू, प्याज, खसखस, अदरक, तेजपत्ता, लौंग, हरी मिर्च, इलायची, दालचीनी, बटर, घी, रेड चिल्ली फ्लैक्स, तेल, नमक इन चीजों की जरूरत होती है.

 

मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने की विधि

मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्याज को बारीक काट लेना है और फिर कुकर में खसखस, काजू और प्याज और पानी को डालकर कुकर को बंद करके  2 सीटी आप लगा सकते हैं. ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीसकर आप पेस्ट को तैयार कर सकते हैं. अब आपको एक कढ़ाही लेनी है और उसमें घी को डालना है और इसमें अब आपको दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, इलायची को डालकर अच्छे से भून लेना है.  हरी मटर को डालकर अब फ्राई करके इसमें रेड चिली फ्लेक्स को डालकर अच्छे से पकाना है. 2 मिनट पकने और उबाल आने के लिए आप इसको 10 मिनट तक के लिए छोड़ दें. ग्रेवी होने तक आपको इसको पकने देना है. अब आपकी मखाने की ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार है. इसको आप बच्चों और बड़ों के साथ-साथ पतिदेव के लंच में भी बनाकर आप दे सकते हैं.
 

Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

;