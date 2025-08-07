IBS से लेकर कैंसर तक, किसी चमत्कार से कम नहीं आपके किचन में मौजूद ये मसाला; जानें इसके फायदे
IBS से लेकर कैंसर तक, किसी चमत्कार से कम नहीं आपके किचन में मौजूद ये मसाला; जानें इसके फायदे

Dry Ginger Benefits: भारतीय रसोई और आयुर्वेदिक मेडिसिन सोंठ का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है. गुणों से भरपूर सोंठ के कई बीमारियों से राहत दिलाता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 04:11 PM IST
IBS से लेकर कैंसर तक, किसी चमत्कार से कम नहीं आपके किचन में मौजूद ये मसाला; जानें इसके फायदे

Sonth Benefits: सोंठ, भारतीय रसोई और आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक अहम हिस्सा है, जिसे आमतौर पर अदरक और ड्राई जिंजर पाउडर के नाम से भी जाना जाता है. मसाले के रूप में इस्तेमाल होने के साथ-साथ यह एक नेचुरल मेडिसिन भी है, जिसे सदियों से इस्तेमाल में लाया जा रहा है. ताजे अदरक में जहां ताजगी और तीखापन होता है, वहीं सोंठ में एक खास तरह की गरमाहट और मेडिकल पावर होती है, जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है. अदरक को सुखाकर इसे बनाया जाता है, वहीं सुखाने की प्रोसेस में इसमें कई बदलाव भी आते हैं. इसलिए सोंठ और अदरक दोनों का ही असर शरीर पर अलग-अलग पड़ता है. खासतौर पर बारिश के मौसम में, जब शरीर की इम्युनिटी वीक हो जाती है, तब सोंठ के सेवन से शरीर की अंदर से मजबूती मिलती है. 

 

सोंठ के गुण
अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, सोंठ पोषक तत्वों भरपूर होता है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, फोलिक एसिड, विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा, सोंठ में जिंजेरोल्स, शोगोल्स, जिंगिबेरीन, लिंलालूल, लिमोनीन और गेरानियोल जैसे ऑर्गेनिक चीजें मौजूद होती हैं. 

 

सोंठ के फायदे
सोंठ में पाए जाने वाले जिंजेरोल्स और शोगोल्स डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करने में मदद करता है. इसके साथ-साथ यह सूजन कम करने, दर्द से राहत दिलाने और इम्युनिटी बूस्ट करने में भी मददगार होते हैं. वहीं गैस, अपच, सर्दी-खांसी, गले की खराश और ज्वाइंट पेन के लिए भी इसे उपयोगी माना जाता है. इसके अलावा, सोंठ में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो बॉडी में मौजूद हार्मफुल चीजों को घटाते हैं और कैसर जैसी गंभीर बीमारियों से राहत दिलाते हैं. 

 

ठंड या नमी वाले मौसम में फायदेमंद
आपको बता दें, सोंठ गर्म तासीर की होती है, इसलिए ठंड या नमी वाले मौसम में इसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद में 'त्रिदोष नाशक' के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है. वहीं वात और कफ दोष को बैलेंस करने से लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. सर्दियों में इसकी बनी चाय या काढ़े को पीने से एनर्जी और गर्माहट मिलती है.  

 

आईबीएस में फायदेमंद
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (आईबीएस) जैसी पेट से जुड़ी समस्या में सोंठ का सेवन किसी वरदान से कम नहीं है. अगर सोंठ को घी और मिश्री के साथ मिलाकर खाने के बाद लिया जाए, तो यह पेट को शांत करने और आंतों की मरोड़ से भी राहत दिलाने में मदद करता है. 

 

इम्युनिटी बूस्टर
इसके साथ-साथ सोंठ इम्युनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है. इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण मानसून में बेहद फायदेमंद होती है, इस मौसम में इसे खाने से सर्दी, खांसी, बुखार जैसी मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं. इतना ही नहीं, रोजाना सोंठ का पानी पीने से शरीर की इम्युनिटी मजबूत होती है और बार-बार बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं. 
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

