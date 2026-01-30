चेहरे के पिंपल और झुर्रियां होगी कम, बस चेहरे पर इस तरह लगा लें बर्फ

धूप और प्रदूषण की वजह से स्किन डैमेज हो रही है. धूप की वजह से स्किन डल और डार्क हो जाती है वहीं चेहरे पर पिंपल और एक्ने की समस्या हो जाती है. प्रदूषण की वजह से स्किन पर कम समय में झुर्रियां आने लग जाती है. झुर्रियों और पिंपल से निजात पाने के लिए आप बर्फका इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं चेहरे पर बर्फ लगाने के फायदे.

आइस डिप थेरेपी

बेदाग और ग्लोइंग स्किन के लिए आप आइस डिप थरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइस डिप थेरेपी करने से चेहरे का एक्स्ट्रा ऑयल कम होता है वहीं ओपन पोर्स भी कम हो जाते हैं जिससे स्किन पर ग्लो आता है.

आइस डिप थेरेपी करने का तरीका

आइस डिप थेरेपी करने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें. इसमें आइस क्यूब डाल दें. इस आइस क्यूब में पानी मिला दें. अब इस बर्तन में अपना चेहरा डुबो दें. कुछ समय तक चेहरा डुबोकर रख दें. इसके बाद चेहरा बाहर निकाले. फिर कुछ देर बाद पानी में अपना चेहरा डुबोएं.

Add Zee News as a Preferred Source

आइस डिप थेरेपी के फायदे

आइस डिप थेरेपी करने से चेहरे और आंखों के आसपास की सूजन होती है. वहीं जिन लोगों के आंखों के आसपास पफीनेस की समस्या है वह आइस डिप थेरेपी कर सकते हैं.

फाइन लाइन्स और पिंपल

आइस डिप करने से चेहरे की फाइन लाइन्स भी कम हो सकती हैं. आइस डिप करने से पिंपल और एक्ने की समस्या से भी राहत मिल सकती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें