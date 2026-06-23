आज के समय में ग्लोइंग और बेदाग स्किन हर किसी की चाहत होती है. ग्लोइंग के लिए लोग चेहरे पर केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. चेहरे पर केमिकल लगाने के बाद भी कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है. क्या आप जानते हैं आप कुछ घरेलू उपाय की मदद से चेहरे पर ग्लो आ सकता है.
आप चेहरे पर सुबह उठते ही बर्फ का ये छोटा उपाय कर सकते हैं. इस उपाय को करने से चेहरे पर ग्लो आएगा. इसके अलावा चेहरे की फाइन लाइन्स भी कम हो सकती है. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना चाहिए.
ग्लोइंग स्किन के लिए आप सुबह उठते ही इस ट्रीटमेंट को कर सकती हैं. सुबह उठते ही एक बाउल लें. इस बाउल में बर्फ और पानी भर लें. इसके बाद इसमें अपना चेहरा डूबा सकते हैं. इस उपाय को करने से चेहरे पर ग्लो आता है. इसके लिए एक बाउल लें. इस बाउल में आइस क्यूब्स निकाल कर बाउल में डाल दें. इसके बाद इसमें नॉर्मल पानी डाल दें. लीजिए आपका ठंडा पानी बनकर तैयार हैं.
इस पानी में सुबह कम से कम 15 से 20 बार चेहरा डुबा सकते हैं. ठंडे पानी में चेहरा डालने से स्किन की पोर्स छोटे हो जाते हैं. जिस वजह से चेहरे पर कसाव आता है. ठंडे पानी के संपर्क में आने पर चेहरे की सूजन दूर हो जाती है. धीरे-धीरे फाइन लाइन्स कम होने लगती है.
यह उपाय 25 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है. क्योंकि 25 साल की उम्र के बाद चेहरे पर फाइन लाइन लाइन्स नजर आती है. छोटे बच्चों के लिए यह ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता है. आइस वॉटर थेरेपी करने से चेहरे का एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल हो सकता है. इंस्टेंट ग्लो क लिए आप आइस वाटर थेरेपी ले सकते हैं.
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