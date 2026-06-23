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सुबह की ये आदत बदल सकती है आपकी स्किन, झुर्रियों को कहें अलविदा; स्किन बनेगी फ्रेश और यंग

ग्लोइंग और बेदाग स्किन किसे पसंद नहीं है. जवां और बेदाग स्किन पाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. आप इस छोटे से घरेलू उपाय की मदद से चेहरे की फाइन लाइंस और झुर्रियों को दूर कर सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 23, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:22 PM IST
सुबह की ये आदत बदल सकती है आपकी स्किन, झुर्रियों को कहें अलविदा; स्किन बनेगी फ्रेश और यंग

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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