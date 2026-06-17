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ICMR की स्टडी: विटामिन डी की कमी से हड्डियां ही नहीं ब्रेन भी होता है वीक, डिमेंशिया का बढ़ता है रिस्क

ICMR की स्टडी के अनुसार विटामिन डी की कमी से ना केवल हड्डियां कमजोर होती है बल्कि इसका असर ब्रेन हेल्थ पर भी पड़ता है. स्टडी के अनुसार विटामिन डी की कमी से डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 17, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:13 PM IST
ICMR की स्टडी: विटामिन डी की कमी से हड्डियां ही नहीं ब्रेन भी होता है वीक, डिमेंशिया का बढ़ता है रिस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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