विटामिन डी सेहत के लिए बेहद जरूरी है. विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है. विटामिन डी की कमी से हड्डियां खोखली हो जाती है. विटामिन डी की कमी होने पर फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है. रिसर्च में बात सामने आई है कि विटामिन डी ना केवल हड्डियां बल्कि ब्रेन हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकता है.
विटामिन डी की कमी से याददाश्त और सोचने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. जिस वजह से डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिसर्च के अनुसार विटामिन डी की कमी का ब्रेन हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है. विटामिन डी की कमी से डिमेंशिया और अल्जाइमर का रिस्क बढ़ सकता है.
विटामिन डी की कमी होने पर याददाश्त पर असर दिखाई दे सकता है. विटामिन डी की कमी से भूलने, फोकस में कमी देखने को मिल सकती है. इसके अलावा फैसले लेने में भी दिक्कत आती है. विटामिन डी की कमी से मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है. विटामिन डी दिमाग की कोशिकाओं के काम, शरीर में सूजन को कंट्रोल करने में मददगार है. विटामिन की कमी से मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है.
विटामिन डी होने पर लगातार थकान, कमजोरी महसूस होना. इसके अलावा हड्डियों, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, बार-बार संक्रमण , पीठ में दर्द, घाव का देर से भरना, मूड में बदलाव, हेयर फॉल, उदासी और चिड़ाचिड़ापन होना विटामिन डी का लक्षण है.
विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए रोजाना 15 से 20 मिनट धूप में समय बिताना चाहिए. इसके अलावा डाइट में दूध, दही, अंडे की जर्दी, मशरूम, फैटी फिश का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी के सप्लीमेंट भी ले सकते हैं.
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