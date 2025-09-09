असली सिल्क के नाम पर ठग रहे हैं दुकानदार! इन टिप्स से करें फैब्रिक के प्योरिटी की पहचान
Advertisement
trendingNow12914357
Hindi Newsलाइफस्टाइल

असली सिल्क के नाम पर ठग रहे हैं दुकानदार! इन टिप्स से करें फैब्रिक के प्योरिटी की पहचान

How To Identify Pure Silk: फैशन के बदलते दौर में हर रोज कोई कपड़ों के नए फैशन ट्रेंड वायरल होते रहते हैं, पर बहुत से कपड़े ऐसे हैं जिनका फैशन कभी भी पुराना नहीं होता है. इन्हीं कपड़ों में से एक है सिल्क की साड़ी और सिल्क फैब्रिक के कपड़े. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप असली सिल्क साड़ी और सिल्क फैब्रिक के कपड़ों की पहचान कर सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 09, 2025, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असली सिल्क के नाम पर ठग रहे हैं दुकानदार! इन टिप्स से करें फैब्रिक के प्योरिटी की पहचान

भारत में बहुत सी महिलाएं सिल्क फैब्रिक की साड़ियां और सूट पहनना पसंद करती हैं. सिल्क फैब्रिक काफी कंफर्टेबल होने के साथ ही बेहद रॉयल लुक भी देता है. आजकल बहुत से लड़के भी सिल्क फैब्रिक के कुर्ते पहनना पसंद कर रहे हैं. आजकल कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो असली सिल्क के नाम पर लोगों को नकली सिल्क बेच कर चूना लगा रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप असली सिल्क फैब्रिक की पहचान कर सकते हैं.

बर्न टेस्ट
असली सिल्क फैब्रिक की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बर्न टेस्ट. अगर आपको पास पहले से सिल्क की साड़ी मौजूद है या फिर सिल्क फैब्रिक के कपड़े हैं तो आप इन कपड़ों का वो हिस्सा लें जो पहनने के बाद सामने की तरफ ना दिखता हो. अब इसके कुछ हिस्से को जला कर देखें अगर आग लगने के बाद धागा धीरे-धीरे जल कर राख बन जाए तो ये असली सिल्क फैब्रिक की पहचान होती है. अगर सिल्क नकली हुआ तो फैब्रिक काफी जल्दी जल जाएगी और इससे प्लास्टिक के जलने जैसी बदबू आएगी.

पानी
असली सिल्क फैब्रिक की पहचान करने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सिल्क की फैब्रिक पर पानी की कुछ बूंदे डाल कर देखें, अगर सिल्क असली हुआ तो पानी की बूंदे काफी तेजी से सुख जाएगी और कपड़े पर पानी की बूंदों के निशान पड़ जाएंगे. सिल्क फैब्रिक नकली हुआ तो इस पर पानी की बूंदे काफी लंबे समय के लिए ठहर जाएंगी और इसके निशान भी कपड़ों पर नहीं पड़ेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback
 

बनावट
बहुत से लोग सिल्क की बनावट देख कर ही इसके असली और नकली होने का पता लगा सकते हैं. असली सिल्क काफी मुलायम और लाइट वेट होता है. ये हर मौसम में काफी ज्यादा ठंडा भी होता है जो इसे नकली सिल्क से काफी अलग बनाता है. नकली सिल्क फैब्रिक ठंडा नहीं रहता है और ये असली के मुकाबले काफी हैवी भी होता है.

कढ़ाई
अगर आपको पास कढ़ाई वाली सिल्क साड़ी है या कढ़ाई सिल्क फैब्रिक के कपड़े हैं तो आप इसकी बनावट और बुनाई देख कर ही पता लगा सकते हैं कि ये सिल्क असली है या नकली. नकली सिल्क पर काफी बारीक और महीन काम होता है क्योंकि ये मशीन से किया जाता है. असली सिल्क साड़ी पर हाथों से कढ़ाई की जाती है जो कम महीन होती है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

identify pure silkpure silk fabricsilk ki pehchan

Trending news

Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगी चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, जानें पल-पल का अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगी चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, जानें पल-पल का अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
;