असली सिल्क के नाम पर ठग रहे हैं दुकानदार! इन टिप्स से करें फैब्रिक के प्योरिटी की पहचान

भारत में बहुत सी महिलाएं सिल्क फैब्रिक की साड़ियां और सूट पहनना पसंद करती हैं. सिल्क फैब्रिक काफी कंफर्टेबल होने के साथ ही बेहद रॉयल लुक भी देता है. आजकल बहुत से लड़के भी सिल्क फैब्रिक के कुर्ते पहनना पसंद कर रहे हैं. आजकल कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो असली सिल्क के नाम पर लोगों को नकली सिल्क बेच कर चूना लगा रहे हैं. आज हम आपको बताएंगे कैसे आप असली सिल्क फैब्रिक की पहचान कर सकते हैं.

बर्न टेस्ट

असली सिल्क फैब्रिक की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बर्न टेस्ट. अगर आपको पास पहले से सिल्क की साड़ी मौजूद है या फिर सिल्क फैब्रिक के कपड़े हैं तो आप इन कपड़ों का वो हिस्सा लें जो पहनने के बाद सामने की तरफ ना दिखता हो. अब इसके कुछ हिस्से को जला कर देखें अगर आग लगने के बाद धागा धीरे-धीरे जल कर राख बन जाए तो ये असली सिल्क फैब्रिक की पहचान होती है. अगर सिल्क नकली हुआ तो फैब्रिक काफी जल्दी जल जाएगी और इससे प्लास्टिक के जलने जैसी बदबू आएगी.

पानी

असली सिल्क फैब्रिक की पहचान करने के लिए आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सिल्क की फैब्रिक पर पानी की कुछ बूंदे डाल कर देखें, अगर सिल्क असली हुआ तो पानी की बूंदे काफी तेजी से सुख जाएगी और कपड़े पर पानी की बूंदों के निशान पड़ जाएंगे. सिल्क फैब्रिक नकली हुआ तो इस पर पानी की बूंदे काफी लंबे समय के लिए ठहर जाएंगी और इसके निशान भी कपड़ों पर नहीं पड़ेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source





बनावट

बहुत से लोग सिल्क की बनावट देख कर ही इसके असली और नकली होने का पता लगा सकते हैं. असली सिल्क काफी मुलायम और लाइट वेट होता है. ये हर मौसम में काफी ज्यादा ठंडा भी होता है जो इसे नकली सिल्क से काफी अलग बनाता है. नकली सिल्क फैब्रिक ठंडा नहीं रहता है और ये असली के मुकाबले काफी हैवी भी होता है.

कढ़ाई

अगर आपको पास कढ़ाई वाली सिल्क साड़ी है या कढ़ाई सिल्क फैब्रिक के कपड़े हैं तो आप इसकी बनावट और बुनाई देख कर ही पता लगा सकते हैं कि ये सिल्क असली है या नकली. नकली सिल्क पर काफी बारीक और महीन काम होता है क्योंकि ये मशीन से किया जाता है. असली सिल्क साड़ी पर हाथों से कढ़ाई की जाती है जो कम महीन होती है.