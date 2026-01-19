डाइटिंग जर्नी में हो रही है मीठे की क्रेविंग्स? ट्राई करें ये लो कैलोरी स्वीट डिश रेसिपीज, वेट बढ़ने की नो टेंशन

Healthy Sweet Dish Recipes: वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है मीठा खाना, उसमें मौजूद हाई कैलोरिज आपके शरीर के फैट को बढ़ाती हैं. जब भी हम किसी ट्रेनर या डाइटिशियन से वेट लॉस करने के लिए डाइट चार्ट मांगते हैं, तो वो हमें सबसे पहले यही सलाह देते हैं कि मीठा खाना कम कर दीजिए. लेकिन, कई बार कुछ लोग उनकी बातों को गलत सोच कर मीठा खाना ही छोड़ देते हैं. हमारे शरीर को हर पदार्थ की जरूरत होती है. जब भी आप वेट लॉस जर्नी पर हो हमेशा एक बात याद रखिए सब कुछ खाइए, लेकिन खाना एक क्वांटिटी और लो कैलोरी में होना चाहिए. कई लोगों को डाइटिंग करते वक्त मीठे की क्रविंग्स होती हैं, आज हम आपको कुछ लो कैलोरीज स्वीट डिशेज की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप मीठा भी खा पाएंगे और आपकी डाइटिंग पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा.

हेल्दी स्वीट डिशेज रेसिपी:

1. स्वीट पोटेटे ब्राउनीज

Add Zee News as a Preferred Source

सामग्री:

200 ग्राम मैश की हुई शकरकंदी लें

3 बड़े चम्मच कोको पाउडर और पीनट बटर डालें

7-8 भुने हुए अखरोट और खजूर को डालें

सभी को मिक्स कर के अच्छे से ब्लेंड करें

3-4 घंटे फ्रिज में रखें और एन्जॉय करें

2. डेट कोकोनट लड्डू

सामग्री:

बिना बीज वाले खजूर, सूखा नारियल और कुछ पसंद के ड्राई फ्रूट्स लें.

खजूर और मेवों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं.

पेस्ट के छोटे-छोटे गोले बनाकर सूखे नारियल में रोल करें.

ये नैचुरली मीठा है, इसमें फाइबर भी ज्यादा है.

3. चॉक्लेट चिया पुडिंग

सामग्री:

चिया सीड्स, कोको पाउडर, बादाम और सोया मिल्क लें.

मीठा करने के लिए वनीला एक्सट्रैक्ट या डार्क चॉक्लेट ले सकते हैं.

सभी को मिलाएं और थिक पेस्ट होने के लिए रात भर फ्रिज में रख दें.

इसमें प्रोटीन और फाइबर होता है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है.

4. पनीर एंड मखाना पुडिंग

सामग्री:

150 gm पनीर, भुने हुए मखाने और खजूर लें

सभी को मिक्सी में वार्म मिल्क के साथ डालें.

मीठे के लिए आप शहद ऐड कर सकते हैं.

अच्छे से ब्लेंड कर फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रख दें.