संडे मॉर्निंग लच्छा पराठा खाने का कर रहा मन, घर पर ऐसे तैयार करें ये टेस्टी रेसेपी

Lachha Paratha: संडे मॉर्निंग का मजा ही कुछ और होता है. पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद छुट्टी के दिन सुबह का नाश्ता अगर स्पेशल हो, तो दिन की शुरुआत और भी खुशनुमा हो जाती है. ऐसे मौकों पर लच्छा पराठा एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसकी कुरकुरी परतें और घी की खुशबू नाश्ते को रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देती हैं. आइए जानते हैं कि संडे मॉर्निंग में घर पर लजीज और परतदार लच्छा पराठा कैसे बनाया जाए.

जरूरी चीजें

लच्छा पराठा बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती. इसके लिए आपको चाहिए- गेहूं का आटा, नमक, घी या तेल, थोड़ा मैदा और पानी. चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए आटे में अजवाइन या कलौंजी भी मिला सकते हैं.

आटा गूंधना

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आटा लें. उसमें स्वादानुसार नमक और एक बड़ा चम्मच घी डालें. अब धीरे-धीरे पानी डालकर थोड़ा सख्त आटा गूंध लें. आटे को ढककर 20 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ दें. इससे पराठे की लोई मुलायम और बेलने में आसान हो जाएगी.

परतें बनाने का तरीका

लच्छा पराठे की खासियत उसकी परतें होती हैं. इसके लिए आटे की लोई बेलन से पतली बेलें. ऊपर से थोड़ा घी लगाएं और हल्का-सा मैदा छिड़कें. अब रोटी को पंखे की तरह सलवटें डालते हुए फोल्ड करें. इसे लंबी पट्टी का आकार देकर गोल रोल बना लें और हल्का दबाकर लोई तैयार करें. अब इस लोई को ज्यादा पतला न बेलते हुए पराठे का आकार दें.

पराठा सेंकना

तवे को अच्छी तरह गरम करें और पराठा डाल दें. दोनों तरफ हल्की-हल्की चित्ती आने लगे तो उस पर घी लगाएँ और धीमी आंच पर कुरकुरा होने तक सेंकें. परतें खुलने लगेंगी और पराठा सुनहरा हो जाएगा.

परोसने का तरीका

गरमा-गरम लच्छा पराठा दही, अचार, चाय या आलू की सब्जी के साथ सर्व करें. चाहें तो दही में भुना जीरा पाउडर डालकर परोसें, इससे स्वाद और भी बढ़ जाएगा.

खास टिप्स

-पराठे को बेलते समय हल्का दबाव दें, वरना परतें टूट सकती हैं.

-घी की जगह तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन घी से स्वाद और सुगंध दोनों बेहतरीन आती है.

-अगर चाहें तो मसालेदार भरावन डालकर मसाला लच्छा पराठा भी बना सकते हैं.

इतवार की सुबह परिवार के साथ बैठकर गरमा-गरम लच्छा पराठा खाना अपने आप में एक खुशनुमा अगसास है. यह रेसिपी आसान होने के साथ-साथ बेहद टेस्टी भी है. तो अगली छुट्टी पर इस पराठे को जरूर बनाएं और परिवार के साथ मिलकर इसका लुत्फ उठाएं.