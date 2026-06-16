गुस्सा के दौरान खुद को संभालना बेहद जरूरी है. क्योंकि गुस्से के दौरान आपकी समझदारी और रिश्तों का टेस्ट होता है. अगर आपका गुस्सा काबू नहीं होता है तो आप 90 सेकंड का ये रूल अपना सकते हैं.
गुस्सा किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है. गुस्से की वजह से कई बार इंसान का रिश्ता टूट जाता है. कई बार गुस्से की वजह से रिश्ते में खटास भी आ जाती है. गुस्सा कुछ ही पल का होता है लेकिन यह लाइफ में तबाही मचा के चला जाता है. कई बार गुस्से में कही गई बात दूसरे इंसान को दुख पहुंचा जाता है. क्या आप जानते हैं 90 सेकंड रूल से आप गुस्सा काबू कर सकते हैं.
जब हमें गुस्सा आता है तो दुख होता है या फिर कोई बात दिल को ठेस पहुंचाती है, ऐसे में हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है. इससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जिस वजह से इमोशन बहुत ज्यादा महससूस होने लगते हैं. ये केमिकल रिएक्शन केवल 90 सेकंड तक रहता है. ऐसे में आप 90 सेकंड के लिए गहरी सांस लें. पानी पी लें. इस दौरान गहरी सांस और पानी पीने से आपका गुस्सा शांत हो सकता है.
इस दौरान अगर आप खुद को शांत रखें. इस दौरान किसी तरह की रिएक्शन ना दें. इससे आपका गुस्सा धीरे-धीरे कम होने लगती है. अगर आप दिमाग में बार-बार उस बारे आप सोचते हैं तो गुस्सा कम नहीं होगा.
90 सेकंड तक शांत रहकर सांस लें. पानी पीएं या कुछ देर चुप रहें. वॉक करें. धीरे-धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा.
गुस्सा आने पर म्यूजिक सुन लें, इससे दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे.
अकर आपको बहुत तेज गुस्सा होता है लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आप अपना गुस्सा शो करें. क्योंकि आपके गुस्से और तीखे शब्दों से आपके करीबी लोगों का दिल टूट सकता है. अगर आपका गुस्सा शांत नहीं होता है तो आप पार्क में जाकर वॉक कर सकते हैं, वॉक करने से गुस्सा शांत हो जाता है. ऐसा करने से आप अपने गुस्से पर आसानी से काबू पा सकते हैं.
अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आता है तो आप ध्यान करना चाहिए. मेडिटेशन करने से आपका गुस्सा शांत हो सकता है. रोजाना 20 से 30 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए. इससे आपका गुस्सा शांत हो सकता है. अगर आप अपने गुस्से को काबू करना चाहते हैं तो आप रोजाना ध्यान कर सकते हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.