पंखे को ऐसे यूज करेंगे तो हो सकता है हार्ट अटैक का रिस्क, बचने के लिए क्या करना होगा?

Fan and Heart Attack Risk: अगस्त महीने की उमसभरी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में घर को ठंडा रख पाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फैन आपका नया सबसे अच्छा दोस्त होता है, खासकर जब आप गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हों. लेकिन ऑस्ट्रेलिया (Australia) की एक नई स्टडी से पता चलता है कि इस कॉमन टूल का इस्तेमाल करने से दिल के दौरे का रिस्क बढ़कर फायदे से ज्यादा नुकसान भी हो सकता है.

कैसे की गई स्टडी?

सिडनी यूनिवर्सिटी (University of Sydney) के साइंटिस्ट ने 20 लोगों को ये देखने के लिए चुना कि जब गर्म और उमस भरे वातावरण में पंखे का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये शरीर के तापमान, दिल की धड़कन, पसीना और कंफर्ट को कैसे अफेक्ट करता है.

वो ये भी जानना चाहते थे कि क्या हाइड्रेशन के लेवल से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पहले से ही मालूम है कि पंखे कभी-कभी हीट स्ट्रेल को और भी बदतर बना सकते हैं. प्रतिभागियों ने 39.2°C और 49 फीसदी नमी वाले क्लाइमेट-कंट्रोल्ड चैंबर में एक्सपेरिमेंट पूरा किया.

कैसा रहा रिजल्ट?

दो सेशंस में, वो अच्छी तरह से हाइड्रेटेड थे, उन्होंने 24 घंटे पहले रेकोमेंडेड अमाउंट में फ्लूइड का सेवन किया था, और उन्हें ट्रायल के दौरान भी पीने की इजाजत थी. अन्य 2 सेशंस में, उन्हें जानबूझकर 24 घंटे तक फ्लूइड और ज्यादा पानी वाले भोजन से दूर रखकर डिहाइड्रेट किया गया और उन्हें टेस्ट के दौरान पीने की इजाजत नहीं थी. हर हाइड्रेशन कंडीशन का पंखे के इस्तेमाल के साथ और बिना दोनों तरह से टेस्ट किया गया.



कई तापमानों को मापा गया, जिसमें उनका हार्ट रेट, मलाशय का तापमान, पूरे शरीर से पसीना निकलने की दर, बेचैनी और प्यास का लेवल शामिल था. रिजल्ट से पता चला कि डिहाइड्रेटेड होने पर पंखे का इस्तेमाल दिल के तनाव को और बढ़ा सकता है, जिससे आखिरकार दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स ने नतीजा निकाला कि पंखे के यूज से पसीने का लॉस तकरीबन 60 फीसदी तक बढ़ गया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो पंखे का इस्तेमाल ज्यादा हार्मफुल है.

गर्म मौसम के दौरान ठंडा कैसे रहें?

इस स्टडी के लीड, कॉनर ग्राहम पीएचडी (Connor Graham PhD) ने कहा, "ज्यादातर हद से ज्यादा गर्मी से मरने वाले लोगों के पास एयर कंडीशनिंग नहीं होती है, लेकिन अक्सर उनके पास इलेक्ट्रिक पंखे होते हैं. पंखे का इस्तेमाल तकरीबन 39 से 40°C तक के टेम्प्रेचर में गर्मी से जुड़े और दिल से जुड़े तनाव में कमी ला सकता है. हद से ज्यादा गर्म कंडीशंस में, पंखों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो हीट स्ट्रेस (Heat Stress) को और भी बदतर बना सकते हैं."

कॉनर ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा का उच्च तापमान शरीर को पसीना बहाकर ठंडा करने की तुलना में ज़्यादा तेजी से गर्म कर देता है. ये पहली बार नहीं है जब पंखों को दिल से जुड़ी परेशानियों के बढ़ते रिस्क से जोड़ा गया है.

कब बंद करना चाहिए पंखा?

पिछले रिसर्च में पाया गया है कि पंखे का यूज तकरीबन 39°C तक के तापमान में गर्मी और दिल के तनाव को कम कर सकता है, लेकिन एक बार जब पारा 40°C से ऊपर चला जाता है, तो उन्हें बंद कर देना बेहतर होता है.



रिसर्चर्स ने पहले भी सलाह दी है कि 40 साल से कम उम्र के हेल्दी एडल्ट के लिए 39°C से कम और 65 या उससे ज्यादा उम्र के एडल्ट्स के लिए 38°C से कम होने पर ही पंखे का यूज करें. उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ब्लैडर कंट्रोल के लिए ऑक्सीब्यूटिनिन जैसी एंटीकोलिनर्जिक दवाओं पर डिपेंडेंट ज्यादा उम्र के एडल्ट्स में 37°C से ऊपर के टेम्प्रेचर में ही पंखे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

गर्म मौसम में सेफ कैसे रहें?

डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन (थकान) और हीटस्ट्रोक के रिस्क को कम करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे:-

1. दिन के सबसे गर्म वक्त, सुबह 10 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच धूप से बचने की कोशिश करें

2. अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज या कुत्ते को टहलाने जा रहे हैं, तो इसे दिन के ठंडे समय जैसे सुबह या शाम में करने का प्लान बनाएं.

3. धूप का सामना करने वाले कमरों में खिड़कियां और पर्दे बंद करके अपने घर को ठंडा रखें.

4. अगर आप धूप में घर से बाहर जाते हैं, तो हल्के कपड़े, टोपी और धूप के चश्मे से खुद को ढकें और सन क्रीम लगाएं.

5. खूब पानी पिएं लेकिन शराब से पूरी तरह दूरी बना लें

6. हीट एग्जॉशन (Heat Exhaustion) और हीटस्ट्रोक (Heatstroke) के लक्षणों को जानें और अगर आपको या किसी और को ये हो तो क्या करें.

7. परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को चेक करें, जिन्हें बीमार होने का ज्यादा रिस्क हो सकता है, और अगर आपको ज्यादा जोखिम है, तो उनसे भी आपके लिए ऐसा करने को कहें.

