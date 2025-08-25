कोरियन ग्लास स्किन फेशियल करना है, तो मेकअप किट में जरूर होनी चाहिए ये सारी चीजें
कोरियन ग्लास स्किन फेशियल करना है, तो मेकअप किट में जरूर होनी चाहिए ये सारी चीजें

कोरियन ग्लास स्किन पाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मेकअप किट में सही प्रोडक्ट्स होना जरूरी है. इसके अलावा आपको इन चीजों के यूजेज भी पता होने चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 25, 2025, 01:14 PM IST
कोरियन ग्लास स्किन फेशियल करना है, तो मेकअप किट में जरूर होनी चाहिए ये सारी चीजें

Korean Glass Skin Facial Kit: ब्यूटी की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कोई स्किनकेयर और मेकअप लुक है, तो वह है कोरियन ग्लास स्किन. ये लुक चेहरे को इतना क्लियर, शाइनी और ग्लोइंग बना देता है कि त्वचा कांच जैसी पारदर्शी दिखाई देती है. लेकिन इस लुक को पाना आसान नहीं है. इसके लिए स्किन प्रेप से लेकर मेकअप प्रॉडक्ट्स तक हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए. अगर आप भी कोरियन ग्लास स्किन फेशियल या मेकअप करना चाहती हैं, तो अपनी मेकअप किट में ये जरूरी चीजें जरूर शामिल करें.

कोरियन फेशियल के लिए जरूरी चीजें

1. हाइड्रेटिंग प्राइमर
ग्लास स्किन लुक की शुरुआत होती है स्मूद बेस से. इसके लिए सबसे जरूरी है हाइड्रेटिंग प्राइमर. ये त्वचा को मॉइश्चराइज करता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है. साथ ही ओपन पोर्स को ब्लर कर देता है, जिससे बेस एकदम नैचुरल और ग्लोइंग दिखता है.

2. ड्यूई फाउंडेशन या बीबी क्रीम
ग्लास स्किन में मैट बेस बिल्कुल नहीं चलता. इसके लिए ड्यूई फाउंडेशन या हल्की कवरिज वाली बीबी क्रीम बेस्ट रहती है. यह स्किन को नैचुरल ग्लो देती है और स्किन को हैवी भी नहीं बनाती. ध्यान रखें कि शेड आपकी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करे.

3. लिक्विड हाइलाइटर
चेहरे पर शीशे जैसी चमक लाने के लिए लिक्विड हाइलाइटर कंपलसरी है. इसे फाउंडेशन में मिलाकर या सीधे हाई-पॉइंट्स (गालों की हड्डी, नाक का ब्रिज, कपिड्स बो) पर अप्लाई किया जा सकता है. यह चेहरे को एकदम फ्रेश और ल्यूमिनस फिनिश देता है.

4. क्रीम ब्लश
ग्लास स्किन लुक में पाउडर ब्लश से बचें, क्योंकि ये मैट फिनिश देता है. क्रीम ब्लश या टिंट का इस्तेमाल करें, जिससे गालों पर नैचुरल पिंकिश ग्लो आए और स्किन हेल्दी नजर आए.

5. सेटिंग स्प्रे
मेकअप को लॉक करने के लिए हाइड्रेटिंग सेटिंग स्प्रे जरूरी है. यह मेकअप को टिकाने के साथ चेहरे पर ड्यूईनेस और फ्रेशनेस बनाए रखता है.

6. ट्रांसलूसेंट पाउडर 
भले ही ग्लास स्किन लुक ड्यूई हो, लेकिन T-zone पर ऑयल कंट्रोल के लिए हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर जरूर रखें. ध्यान रहे कि इसे बहुत कम क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करें.

7. लिप और चीक टिंट
ग्लास स्किन फेस हमेशा सॉफ्ट और नैचुरल लुक देता है. इसलिए लिप टिंट और चीक टिंट का इस्तेमाल करें. ये लुक को हल्का और फ्रेश बनाता है, जो कोरियन स्टाइल की पहचान है.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं.

Korean Glass Skin

