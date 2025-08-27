गणेश चतुर्थी पर खाना चाहते हैं मिलावट फ्री मोदक, तो घर पर ऐसे हो जाएगा तैयार

Modak Recipe For Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी का त्योहार आते ही घर.घर में भगवान गणेश की पूजा होती है और साथ ही उनके प्रिय भोग मोदक भी बनाए जाते हैं. कहा जाता है कि मोदक गणपति बप्पा का सबसे पसंदीदा प्रसाद है. बाजार में इस मौके पर तरह.तरह के मोदक बिकते हैं, लेकिन उनमें मिलावट का खतरा हमेशा बना रहता है. अगर आप अपने परिवार को शुद्ध और सेहतमंद मोदक खिलाना चाहते हैं, तो इन्हें घर पर बनाना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है. आइए जानते हैं कि घर पर आसानी से मिलावट.फ्री मोदक कैसे तैयार किए जा सकते हैं.

जरूरी सामग्री

चावल का आटा - 2 कप

Add Zee News as a Preferred Source

पानी - 2 कप

घी - 1 चम्मच

नमक - चुटकीभर

गुड़ - 1 कप

नारियल का बुरादा - 1 कप (ताजा कसा हुआ)

इलायची पाउडर - ½ चम्मच

काजू.बादाम - बारीक कटे हुए

स्टफिंग तैयार करने का तरीका

सबसे पहले एक कड़ाही में गुड़ डालकर हल्की आंच पर पिघलाएं. उसमें नारियल का बुरादा डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डाल दें. इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होकर एक तरह न हो जाए. तैयार स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दें.

आटा तैयार करने का तरीका

एक पैन में पानी उबालें और उसमें एक चम्मच घी व चुटकीभर नमक डालें. अब इसमें धीरे.धीरे चावल का आटा डालते हुए चलाएं ताकि गुठलियां न पड़ें. आटे को अच्छी तरह गूंथकर नरम कर लें. इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि आटा सेट हो जाए.

मोदक बनाने का तरीकी

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और हाथ से प्याले जैसा शेप दें. उसमें तैयार स्टफिंग भरें और ऊपर से बंद कर दें. आप चाहें तो मोदक मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब तैयार मोदक को 10-12 मिनट तक स्टीम करें. स्टीम होने के बाद हल्का सा घी लगाकर इन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ा दें.



क्यों खास हैं घर के मोदक?

1. इनमें कोई भी केमिकल या प्रिजर्वेटिव नहीं होता.

2. घर के मोदक ज्यादा पौष्टिक और हेल्दी होते हैं.

3. परिवार को मिलावट से बचाकर त्योहार का आनंद दोगुना कर देते हैं.