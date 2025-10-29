घर के हर कोने-कोने में मिल रहे हैं बालों के गुच्छे, ट्राई करें ये मेजिकल लड्डू, पाएं चौंका देने वाले रिजल्ट

रोजमर्रा की भाग-दौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी खाने की वजह से अक्सर हम अपने शरीर में कई बीमारियां पाल लेते हैं, जिसका सीधा असर हमारे बालों और कई अन्य चीजों पर भी पड़ता है. आज हम आपको बताएंगे कि किसी महंगे ट्रीटमेंट के बिना ही कैसे आप अपने बालों को पहले जैसा मोटा और लंबा कर सकते हैं.

बालों को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले एक हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है. जैसे ड्राई फ्रूट्स हमारे दिमाग और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. उसी तरह इसमें पाए जाने वाले कई पोषक तत्व बालों पर भी शानदार असर दिखाते हैं. आइए जानते है हेयरर्स की ग्रोथ के लिए घर पर ही कैसे तैयार करें ये पोष्टिक अहारों से भरा हुआ मेजिकल लड्डू.

मेजिकल लड्डू की रेसिपी:

1. सभी ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर, किशमिश, पंपकिन, सनफ्लावर, सेसमे और फ्लेक्स सीड्स) को एक मात्रा में लें.

2. खजूर के बीज निकाल कर उसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए.

3. खजूर की मात्रा अपने मिठास के हिसाब से रखिएगा.

4. कढ़ाई में दो चम्मच घी डालें और उसे गर्म होने दें.

5. घी गर्म होने के बाद हल्की गैस पर सभी ड्राई फ्रूट्स (खजूर को छोड़कर) को अच्छे से भून लें.

6. ड्राई फ्रूट्स के ठंडा होने के बाद उसे भी मिक्सर में दानेदार तरह से पीस लें.

7. ग्राइंड किए हुए खजूर और ड्राई फ्रूट्स को एक बर्तन में लेकर सही से मिक्स कर लीजिए.

8. तैयार की गई सामग्री के ऊपर एक बड़ा चम्मच घी डालें.

9. सभी को मिक्स करके उनको छोटे-छोटे लड्डू का आकार दें.

10. आपके मेजिकल लड्डू बनकर तैयार हैं.

कई महत्वपूर्ण न्यूट्रिशियस तत्वों से बना ये मेजिकल लड्डू आपको लगातार एक महीने तक खाना है. ध्यान रखें कि इसे ज्यादा संख्या में ना बनाएं. मीठे के कारण इसमें चीटिंयां भी लग सकती हैं. रोजाना इस लड्डू का सेवन करने से आप खुद अपने शरीर और बालों में बदलाव महसूस करने लगेंगे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.​

