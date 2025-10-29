Advertisement
trendingNow12979923
Hindi Newsलाइफस्टाइल

घर के हर कोने-कोने में मिल रहे हैं बालों के गुच्छे, ट्राई करें ये मेजिकल लड्डू, पाएं चौंका देने वाले रिजल्ट

रोजमर्रा की भाग-दौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी खाने की वजह से अक्सर हम अपने शरीर में कई बीमारियां पाल लेते हैं, जिसका सीधा असर हमारे बालों और कई अन्य चीजों पर भी पड़ता है.

Written By  kritika Dhanghar|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

hairfall tips
hairfall tips

रोजमर्रा की भाग-दौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी खाने की वजह से अक्सर हम अपने शरीर में कई बीमारियां पाल लेते हैं, जिसका सीधा असर हमारे बालों और कई अन्य चीजों पर भी पड़ता है. आज हम आपको बताएंगे कि किसी महंगे ट्रीटमेंट के बिना ही कैसे आप अपने बालों को पहले जैसा मोटा और लंबा कर सकते हैं.

बालों को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले एक हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है. जैसे ड्राई फ्रूट्स हमारे दिमाग और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. उसी तरह इसमें पाए जाने वाले कई पोषक तत्व बालों पर भी शानदार असर दिखाते हैं. आइए जानते है हेयरर्स की ग्रोथ के लिए घर पर ही कैसे तैयार करें ये पोष्टिक अहारों से भरा हुआ मेजिकल लड्डू.

मेजिकल लड्डू की रेसिपी:

Add Zee News as a Preferred Source

1. सभी ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर, किशमिश, पंपकिन, सनफ्लावर, सेसमे और फ्लेक्स सीड्स) को एक मात्रा में लें.

2. खजूर के बीज निकाल कर उसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए. 

3. खजूर की मात्रा अपने मिठास के हिसाब से रखिएगा.

4. कढ़ाई में दो चम्मच घी डालें और उसे गर्म होने दें.

5. घी गर्म होने के बाद हल्की गैस पर सभी ड्राई फ्रूट्स (खजूर को छोड़कर) को अच्छे से भून लें.

6. ड्राई फ्रूट्स के ठंडा होने के बाद उसे भी मिक्सर में दानेदार तरह से पीस लें.

7. ग्राइंड किए हुए खजूर और ड्राई फ्रूट्स को एक बर्तन में लेकर सही से मिक्स कर लीजिए.

8. तैयार की गई सामग्री के ऊपर एक बड़ा चम्मच घी डालें.

9. सभी को मिक्स करके उनको छोटे-छोटे लड्डू का आकार दें.

10. आपके मेजिकल लड्डू बनकर तैयार हैं.

 कई महत्वपूर्ण न्यूट्रिशियस तत्वों से बना ये मेजिकल लड्डू आपको लगातार एक महीने तक खाना है. ध्यान रखें कि इसे ज्यादा संख्या में ना बनाएं. मीठे के कारण इसमें चीटिंयां भी लग सकती हैं. रोजाना इस लड्डू का सेवन करने से आप खुद अपने शरीर और बालों में बदलाव महसूस करने लगेंगे.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.​

और पढ़ें- गोल्ड प्लेटेड कर्णफूल इयररिंग्स के लेटेस्ट डिजाइंस हैं जबरदस्त, कम बजट में मिलेगा महारानियों जैसा लुक 

             रात में चावल खाना कैसा है? आयुर्वेद के नजरिये से जानिए सेहत को फायदा होगा या नुकसान

 

About the Author
author img
kritika Dhanghar

TAGS

Hair tipsHair routineHair carehow to grow hairrecipe make hair thickShiny Hair Tipswhat shampoo use for thick hairhow to get soft and shiny hairbest oil for hairHair Care Routineबालों का अच्छा तेलहेयर केयर टिप्सबालों को सोफ्ट कैसे बनाएंdiet for healthy hairs

Trending news

वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति