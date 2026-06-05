क्या आपका बच्चा भी स्कूल जानें के लिए करता है आनाकानी, इस संकेत को ना करें नजरअंदाज, हो सकता है बुलिंग का संकेत

स्कूल में बच्चों की पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस भी विकसित होती है. स्कूल का माहौल कैसा है और बच्चे के साथ कैसा बर्ताव होता है, इस पर ध्यान देना जरूरी है. कई बार स्कूल में बच्चे बुलिंग का शिकार हो जाते हैं. बुलिंग से बच्चों को इमोशनल चोट पहुंचती है. बुलिंग की वजह से बच्चा कमजोर हो जाता है, जिसका असर लाइफटाइम रहती है. बच्चे का आत्मसम्मान भी कम हो जाता है. आइए जानते हैं बुलिंग के कौन से संकेत हो सकते हैं.

बुलिंग क्या है

बुलिंग का अर्थ बच्चे को जानबूझकर बार-बार शारीरिक, मानसिक या इमोशनल रूप से चोट पहुंचाना है. बुलिंग के दौरान बच्चों को धक्का-मुक्की करना, चिढ़ाना, गाली देना, दूसरों को सामने नीचा दिखाना और गाली देना इसके अलावा सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना शामिल हो सकता है.

बुलिंग के संकेत

बच्चे के व्यवहार में बदलाव

अगर आपके बच्चा अचानक चुपचाप या फिर गुस्सैल हो जाए, दोस्तों से दूरी बनाने लगे या पहले खुशमिजाजी दिखाना बंद कर दें तो यह बुलिंग संकेत हो सकता है.

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स्कूल जाने से बचना

अगर आपका बच्चा रोजाना बहाने बनाता है कि स्कूल नहीं जाना है. अगर आपका बच्चा रोज ही स्कूल ना जाने की बहाना बनाता है तो आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह चिंता की बात हो सकती है.

पढ़ाई पर असर

अचानक बच्चों के मार्क्स कम आने लगे, पढ़ाई पर फोकस ना कर पाना या फिर क्लास में कम एक्टिव होना भी बुलिंग का संकेत हो सकता है.

शारीरिक निशान

बार-बार चोट लगना, कपड़ों का फट जाना, या फिर रोजाना कोई ना कुछ सामान खो जाना बुलिंग का संकेत हो सकता है.

आत्मविश्वास की कमी

बुलिंग होने पर बच्चा खुद को कम समझने लगता है. वह खुद को बार-बार दोषी ठहराता है. जो कि बुलिंग का संकेत हो सकता है.

ऐसे में क्या करें

बच्चों से रोजाना बात करें. उनकी छोटी-छोटी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए.

बच्चों को भरोसा दिलाएं कि वह अपनी समस्या पर खुलकर बात करें

बच्चों और टीचर्स से इस बारे में बात करें

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.