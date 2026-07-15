रेड ही नहीं येलो फ्लैग्स भी होता है टॉक्सिक, रिश्ते में अंदर से कर देता है खोखला

आज के समय में लोग रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज नहीं करते हैं. लेकिन येलो फ्लैग्स को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. क्या आप जाते हैं रिश्ते के लिए येलो फ्लैग्स बेहद खतरनाक हो सकता है. येलो फ्लैग्स की वजह से पार्टनर का बिहेवियर, आदत में बदलाव देखने को मिलता है. जो कि बड़े खतरे का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं येलो फ्लैग्स के संकेत के बारे में.
ये आपको पढ़ने में काफी रोमांटिक लग रहा है लेकिन अगर आपका पार्टनर हर चीज पर आप पर निर्भर है तो यह सही नहीं है. ऐसे में किसी एक पार्टनर पर दबाव बढ़ जाता है. एक समय के बाद विवाद बढ़ने लग जाता है.
हर इंसान में कोई ना कोई हॉबी होती है.हॉबी इंसान को निखारने में मदद करता है. अगर आपके पार्टनर में कोई हॉबी नहीं है तो इंसान एंग्जाइटी का शिकार तो नहीं.
अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो कई बार लड़ाई-झगड़ा हो जाता है. लड़ाई के बाद हर बार आपको ही माफी मांगनी पड़ रही है तो आगे चलकर यह आपके लिए बड़ी समस्या बन सकती है. अगर पार्टनर अपनी बात को लेकर अड़ा रहता है या फिर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहता है तो यह येलो फ्लैग हो सकता है.
अगर किसी एक पार्टनर को हमेशा लेट होने और दूसरे को इंतजार करवाने की आदत है तो इसका मतलब है कि वह आपके इमोशनल की कद्र नहीं करता है. आगे चलकर पार्टनर के बेपरवाह होने की आदत रिश्ते के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है.
अगर आपका पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूरा सच बताने से हिचकिचाए तो यह येलो फ्लैग हो सकता है. इससे पता चलता है कि आपके रिश्ते में भरोसे की कमी है. इसके अलावा इससे यह भी पता चलता है कि आपके बीच का कम्युनिकेशन सही नहीं है.