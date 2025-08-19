तांबा या स्टील नहीं, इस मेटल के गिलास में पीएं पानी; आयुर्वेद-एलोपैथी ने भी गिनाएं हैं फायदे

Benefits of Silver Glass: हमारे बड़े-बुजुर्गों के समय से चांदी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता आ रहा है. पूजा-पाठ से लेकर खाने-पीने की चीजों के लिए, चांदी को हमेशा शुभ और फायदेमंद माना गया है. आयुर्वेद में चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, इसके अनुसार चांदी औषधीय गुणों से भरपूर होती है. खासकर चांदी के बर्तन में रखा पानी पीना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इस खबर में हम आपको चांदी के बर्तन में पानी पीने के फायदे बताएंगे.

इम्युनिटी बूस्टर

चांदी में नैचुरल एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. ऐसे में जब आप चांदी के गिलास या बर्तन में रखा पानी पीते हैं, तो यह शरीर की इम्युनिटी बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है. रोजाना चांदी के बर्तन में पानी पीने से शरीर को बीमारियों और इंफक्शन से लड़ने में ताकत मिलती है.

बेहतर डाइजेशन

आयुर्वेद में चांदी से बर्तन में पानी पीना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है. इसे पीने से पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत पाया जा सकता है. रोजाना चांदी के बर्तन में पानी पीने से डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त करता है. इसके साथ-साथ गैस, एसिडिटी और कब्जी जैसी दिक्कतों से राहत भी दिलाता है. वहीं रोजाना चांदी का पानी पीने से पेट हल्का और हेल्दी रहता है.

दिमाग और याददाश्त

आपको बता दें, चांदी आपके ब्रेन के हेल्थ के लिए भी अच्छा है. चांदी शांति और ठंडक देने वाला मेटल माना जाता है. इसका पानी पीने से दिमाग शांत रहता और स्ट्रेस से राहत मिलता है. साथ ही अगर आप रोजाना चांदी से बर्तन से पानी पी रहे हैं, तो यह आपकी याददाश्त को भी मजबूत करने में मदद कर सकता है. इसलिए खासकर बच्चों और बुजुर्गों को चांदी के बर्तन में पानी पीने की सलाह दी जाती है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.