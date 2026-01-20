Advertisement
बीमारियों को रखें कोसों दूर! डाइट में शामिल करें 'मोरिंगा सूप', जानें इसके चमत्कारी फायदे

Moringa Soup Benefits: सर्दियों के मौसम में मोरिंगा का सूप सेहत के लिए किसी औषधि से कम नहीं है. यह मेटाबॉलिज्म तेज करने के साथ-साथ इंफेक्शन को भी दूर करता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 07:34 PM IST
Health Benefits of Drumstick Soup: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खान-पान के बीच खुद को फिट रखना किसी चुनौती से कम नहीं है. खासकर सर्दियों में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. लेकिन ऐसी स्थिति में मोरिंगा (Moringa) यानी सहजन का सूप आपको लिए किसी वरदान से कम नहीं है. पोषक तत्वों से भरपूर मोरिंगा में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, जो बीमारियों से बचाने के साथ-साथ नेचुरल ग्लो भी लाता है. इस खबर में हम आपको मोरिंगा के फायदे बताएंगे और इसे बनाने का सही तरीका भी बताएंगे..

 

मोरिंगा सूप बनाने के लिए जरूरी सामग्री
सहजन या मोरिंगा का सूप बनाने के लिए आपको सहजन की 3 से 4 फलियां या एक मुट्ठी ताजी पत्तियां, 1 छोटा प्याज और 2 कटे हुए टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नामक, काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू का रस और तड़के के लिए मक्खन या घी की जरूरत होती है. 

मोरिंगा सूप बनाने का तरीका
मोरिंगा सूप बनाने के लिए सबसे पहले सहजन की फलियों को उबाल लें और फिर उनका गूदा निकाल लें. अगर पत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें अच्छे से धोकर बारीक काट लें. इसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा घी या मक्शन गर्म करें और उसमें अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्क डालकर हल्का भूनें. अब इसमें टमाटर और मोरिंगा का गूदा/पत्तियां डालें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं. इसके बाद इसमें 2 कप पानी डालकर अच्छे से उबाले. फिर इसमें नमक और काली मिर्च मिलाएं. लास्ट में इसमें सूप को छान लें और ऊपर से नींबू का रस डालकर गर्मागर्म परोसे.

 

मोरिंगा सूप के फायदे
सहजन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. खासकर सर्दियों में ये किसी वरदान से कम नहीं है. आपको बता दें, इसमें संतरे से कई गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जो बॉडी को सर्दी-जुकाम और वायरल इंफेक्शन से बचाकर इम्यूनिटी मजबूत होती है. साथ ही इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण यह हड्डियों और ज्वाइंट्स पेन में रामबाण होता है. ये गठिया की सूजन को कम करता है. वहीं हाई फाइबर और कम कैलोरी होने के कारण यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाकर वेज लॉस में भी मददगार है. इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण यह एनीमिया दूर करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

