चमत्कार से कम नहीं ये छोटी से हरी मिर्च, खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ इन बीमारियों से करती है बचाव

Green Chilli Benefits in Ayurveda: खाने का स्वाद बढ़ाने वाली हरी मिर्च सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है. आयुर्वेद की माने तो, ये छोटी-सी हरी मिर्च औषधीय गुणों से भरपूर होती है, यह कई बीमारियों के लिए रामबाण इलाज मानी जाती है, खासकर डायबिटीज के मरीजों को इसे खाना बेहद फायदेमंद होता है.

हरी मिर्च के गुण

पंजाब के 'बाबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल' के डॉ. प्रमोद आनंद तिवारी ने भी हरी मिर्च के फायदों के बारे में बताया है. उनके अनुसार हरी मिर्च को रोजाना और बैलेंस्ड तरीके से डाइट में शामिल करने से सेहत करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. पोषक तत्वों से भरपूर हरी मिर्च विटामिन ए, सी, के और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है. इसके साथ-साथ इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स डायबिटीज को कंट्रोल करने, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने और हार्ट से जुड़ी समस्याओं से बचाव में मददगार है.

आयुर्वेद में हरी मिर्च के फायदे

मिर्च को आयुर्वेद में 'कुमऋचा' कहा जाता है. मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के साथ-साथ इसके कैप्सेसिन तत्व शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस रखने में मदद करता है. इसके अलावा, हरी मिर्च सिरदर्द, थकान और नींद से जुड़ी समस्यओं से बचाव में भी मददगार है, साथ ही यह शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है.

हरी मिर्चे के फायदे

एक रिसर्च की माने तो, हरी मिर्च में एंटी-माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो सर्दी-जुकाम और फंगल इंफेक्शन से लड़ने में मददगार है. वहीं यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और इंटेस्टाइन में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म करने में भी मदद करती है. खासतौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखने में मदद करती है. रोजाना एक हरी मिर्च खाने से इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिलती है, जो बदलते मौसम में बीमारियों से बचाव करती है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार

वहीं, अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, मिर्च के यौगिक और पोषक तत्व खून के थक्के बनने, मोटापा, डायबिटीज, सूजन, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाव करता है. इनमें ऐसे एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीजन को बेअसर करते हैं.

कैप्साइसिन कैसे करता है मदद?

हाल की रिसर्च के पाया गया है कि मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन नाम के यौगिक वायरल बीमारियों, जैसे कोरोना वायरस को कम करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा, कैप्साइसिन मिर्च को पेन रिलीवर के रूप में भी उपयोगी बनाता है.

इन लोगों को करना चाहिए परहेज

हालांकि आयुर्वेद में इसे सीमित मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है. इसके ज्यादा सेवन से पेट में जलन हो सकती है. खासकर बवासीर के मरीजों को लाल मिर्च खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है. इसे सलाद, सब्जी या चटनी में शामिल करके खाया जा सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार सुबह खाली पेट एक हरी मिर्च खाने से डाइडेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है.

--आईएएनएस

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.