भारत में हर 3 में 1 इंसान मोटापे का शिकार, बढ़ते वजन पर कैसे लगाएं लगाम?
कई सारी लाइफस्टाइल डिजीज की शुरुआत मोटापे से होती है, इसलिए जरूरी है कि हम वजन को या तो बढ़ने न दें, या फिर हर हाल में कम करने की कोशिश करनी चाहिए.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:53 AM IST
Weight Loss Tips: आजकल की बुलेट की रफ्तार से दौड़ती लाइफस्टाइल बढ़ते मोटापे की परेशानी के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है. लिहाजा, दुनिया में 8 में से 1 सख्स इसकी जद में है. मोटापा का रिश्ता सिर्फ बढ़ते वजन से नहीं बल्कि कई फिजिकल प्रॉब्लम्स से भी है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, दुनिया में हर 8 में से 1 इंसान मोटापे से ग्रस्त है. भारत में हालात और भी परेशान करने वाले है, जहां एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि जल्द ही हर 3 में से 1 भारतीय मोटापे का शिकार हो सकता है.

रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन
इस बढ़ती परेशनी से निपटने के लिए भारत सरकार का आयुष मंत्रालय असरदार और रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन पेश करता है. मंत्रालय ने लोगों से आयुर्वेद, योग और पंचकर्म जैसे कुदरती उपायों को अपनाकर सेहतमंद जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने का मैसेज दिया है.

10 फीसदी कम ऑयल यूज करें
पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवारों से खाना पकाने के तेल का इस्तेमाल 10 फीसदी कम करने का आग्रह किया है, ताकि मोटापे के खिलाफ जंग शुरू की जा सके. आयुष मंत्रालय इस पहल का समर्थन करते हुए आहार, योग और पंचकर्म जैसे आयुर्वेदिक उपायों को बढ़ावा दे रहा है, जो मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर बनाने और वजन को मैनेज करने में मददगार साबित हुए हैं.
 

मोटापे को कैसे करें कम?
मंत्रालय ने इस अभियान में शामिल होने और स्वस्थ भारत की दिशा में योगदान देने की अपील की है. आयुष मंत्रालय ने मोटापे से निपटने के लिए कुछ आसान और असरदार टिप्स शेयर किए हैं. पहला, हर दिन योग और प्राणायाम की प्रैक्टिस करें, जो शरीर को लचीला बनाता है और स्ट्रेस को कम करता है. दूसरा, ताजा, गर्म और संतुलित भोजन खाएं, जबकि तले हुए और प्रोसेस्ड फूड से बचें. तीसरा, गर्म हर्बल पानी का सेवन करें, जो पाचन को बेहतर बनाता है.

चौथा, मेटाबॉलिक को बढ़ाने के लिए पंचकर्म थेरेपी अपनाएं, जो शरीर को डिटॉक्स कर गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है. ये उपाय न सिर्फ मोटापे को काबू करने में मददगार हैं, बल्कि सेहत को भी बढ़ावा देते हैं. आयुष मंत्रालय का कहना है कि ये रिसर्च बेस्ड समाधान भारतीय परंपराओं और मॉडर्न साइंस का मेल हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

TAGS

Obesityweight lossWeight Loss Tips

