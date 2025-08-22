झड़ते बालों से छुटकारा पाने के लिए डाइट में शामिल करें करी पत्ता, इस वक्त खाने से होगा सबसे ज्यादा फायदा

Curry Leaves Benefits: आज के समय में बाल झड़ने की समस्या बेहद आम हो गई है. लगभग हर दूसरा इंसान हेयर फॉल की शिकायत करता है. प्रदूषण, स्ट्रेस, गलत खान-पान और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बाल कमजोर हो जाती हैं और टूटने लगते हैं. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और छुटकारा चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आपके बात दें, करी पत्ते को डाइट में शामिल करना आपके बालों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. पोषक तत्वों से भरपूर करी पत्ता में एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन और विटामिन्स मौजूद होते हैं, जो आपके बालों को जड़ से पोषण देने का काम करता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे.

हेयर फॉल से बचाव

करी पत्ता विटामिन A, B, C और E से भरपूर होता है. इसे डाइट में शामिल करने से यह हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है, जिससे बालों का झड़ना कम हो सकता है. इसके रोजाना सेवन से न केवल बाल झड़ना रुकते हैं, बल्कि नए बाल भी नहीं आते हैं.

सफेद बाल

आज के समय में समय में पहले बाल सफेद होने लगते हैं. ऐसी स्थिति में भी करी पत्ता का सेवन करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा-कैरोटीन मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं. इससे बालों का नेचुरल रंग लंबे समय तक बना रहता है. ऐसे में इसे डाइट में शामिल करने से सफेद बालों से भी छुटकारा पाया जा सकता है.

हेल्दी स्कैल्प

करी पत्ते के सेवन से आपका स्कैल्प भी हेल्दी होता है. दरअसल यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है और डैंड्रफ जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है. इसके साथ-साथ इसमें प्रोटीन और आयरन पाया जाता है, जो स्कैल्प को गहराई से पोषण देने का काम करता है. इससे भी बाल मोटे और घने दिखाई देते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.