सुबह-सुबह हैवी छोड़िए! ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के लिए ब्रेकफास्ट में शामिल करें ये 5 चीजें, पेट रहेगा हमेशा हैप्पी

Healthy Breakfast Ideas: आजकल लोगों का  ब्रेकफास्ट काफी ज्यादा अनहेल्दी होता जा रहा है, जिस वजह से ब्लोटिंग की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. आज आपको कुछ हेल्दी चीजों के बारे में बताते हैं, जिसको आप खा सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 17, 2026, 06:25 AM IST
Healthy Breakfast Ideas: आजकल लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह-सुबह ही अनहेल्दी और हैवी चीजों का सेवन कर लेते हैं, जिस वजह से पेट से जुड़ी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ब्लोटिंग की समस्या काफी ज्यादा होने लगती है. पेट भारी-भारी से लगने लगता है. जिंदगी में स्ट्रेसफुल लाइफ और अनहेल्दी डाइट का सीधा असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है. आपको बताते हैं कि अपने पेट को हमेशा हैप्पी रखने के लिए आप इन-इन चीजों को शामिल कर सकते हैं. आप भी देख लीजिए.
 

ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के लिए ब्रेकफास्ट
 

1. ओट्स या दलिया

सुबह के समय हैवी ब्रेकफास्ट की जगह पर आप ओट्स या दलिया बनाकर खाना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के लिए ये चीज एकदम बेस्ट रहेगा. इसको आपको खाना चाहिए.
 

2. अंडे

अगर आप अंडे का सेवन रोजाना करते हैं, तो भी आपकी हेल्थ हमेशा बनी रहेगी. अंडे में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो आसानी से पच जाता है. इससे पेट भारी-भारी भी नहीं लगेगा. आपको रोजाना 2 अंडे का सेवन तो करना ही चाहिए. 
 

3. पोहा 

पोहा को भी आपको रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. ये खाने में भी हेल्दी होता है और हल्का भी होता है. इसको आप अपने हिसाब से कई सारी सब्जियों को मिलाकर भी बनाकर खा सकते हैं.
 

4. एवोकाडो टोस्ट

एवोकाडो टोस्ट में भरपूर मात्रा में  हेल्दी फैट, फाइबर और एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो आपको फिट रखने में मददगार होते हैं. पेट को हल्का रखने के साथ-साथ आपकी हेल्थ को भी ठीक रखेंगे.
 

5. नींबू पानी

सुबह के समय आपको चाय की जगह पर नींबू पानी का सेवन करना चाहिए. इसको पीने से आपके पेट की अच्छे से सफाई होगी और साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

