क्या आपकी गाय-भैंस नहीं देती है ज्यादा दूध? पशुओं को खिला दें ये चीज, मिलेगा बाल्टी भर दूध!
How to increase milk production in cows and buffalo: पशुपालन करने वाले लोग अक्सर पशु के दूध उप्तादन को लेकर परेशान रहते हैं. हम आपको ऐसी घास के बारे में बताएंगे जिसे खिलाने से गाय के दूध का प्रोडक्शन बढ़ सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 04, 2025, 02:31 PM IST
How to increase milk production in cows and buffalo: जो लोग पुश पालन करते हैं. वह इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि वह अपने पशु के दूध उत्पादन की क्षमता को कैसे बढ़ाएं. इसके लिए वह काफी मेहनत भी करते हैं. हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताएंगे जिसे खिलाने से आपकी गाय और भैंस ज्यादा दूध का उत्पादन कर सकती हैं. 

इस घास का कराएं सेवन 
पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए आप अपने पशु को बरसीम घास खिलाते हैं. इस घास में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है. इस खास को खाने से पशुओं का पाचन क्रिया अच्छा रहता है. पाचन तंत्र सही से काम करता है तो दूध का उत्पादन बढ़ता है. बरसीम घास को बरसात और ठंड में उगाया जाता है. 

बरसीम घास के पोषक तत्व 
बरसीम बुवाई भी बेहद आसान है. इस घास में भी कैल्शियम और फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है. कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है. इस वजह से गाय और भैंस का दुग्ध का उत्पादन की क्षमता बढ़ती है. 

नेपियर घास 
नेपियर घास भी पशुओं के लिए काफी पौष्टिक आहार है. इसके खिलाने से गाय और भैंसों की हेल्थ होती है. पशुओं के अच्छे हेल्थ के लिए आप नेपियर घास खिला सकते हैं. नेपियर घास खिलाने से गाय-भैंस की दूध देने की क्षमता बढ़ती है. 

नेपियर घास के पोषक तत्व 
नेपियर घास पशु पालने वाले लोगों को बीच काफी पॉपुलर हैं. इस घास की फसल 2 महीने में ही तैयार हो जाती है. इस घास में प्रोटीन और विटामिन पाया जाता है. ऐसे में पशुओं को ये घास खिलाने से दूध का उत्पादन बढ़ता है. नेपियर घास खिलाने से पशुओं का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है. इस घास को सालभर खिला सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

इसे भी पढ़ें: काले होंठों को नेचुरल गुलाबी बना देगी ये चीज, बस रात को सोने से पहले लगा लें! 

