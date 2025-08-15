Independence Day Dishes: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर पर बनाएं तिरंगा रंग वाले ये 4 पकवान, मजा हो जाएगा दोगुना!

Independence Day Dishes: स्वतंत्रता दिवस यानि 15 अगस्त का दिन हमारे देश के लिए काफी ज्यादा खास होता है. गर्व, आज़ादी और एकता की पहचान के रूप में इसे माना जाता है. इस मौके को हर कोई अपने-अपने तरीके से मनाता है जैसे की कोई झंडा फहराकर, कोई देशभक्ति गीत गाकर, तो कोई रंग-बिरंगे कपड़े और अलग-अलग तरह की तिरंगा डिश को बनाकर मजे को दोगुना करते हैं. अगर आप भी इस दिन को खास बनाने के लिए घर पर कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं 4 तरह-तरह के अलग-अलग तिरंगा रंग वाले पकवानों के बारे में, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसको आप आसानी से भी बना सकते हैं. आइए बताते हैं.



1. तिरंगा ढोकला

नाश्ते में सुबह के समय आप स्वतंत्रता दिवस वाले दिन तिरंगा ढोकला घर पर बनाकर इस दिन को और ज्यादा खास बना सकते हैं. इसको घर पर आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाकर आप अपने पड़ोस में भी बांट सकते हैं.



2. तिरंगा पुलाव

अगर आप सुबह के समय कुछ हैवी खाना चाहते हैं, तो आप तिरंगा पुलाव बनाकर खा सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. इसे खाने के बाद आपको खूब मजा आने वाला है.



3. तिरंगा बर्फी

घर पर खुशियों को दोगुना करने के लिए आप घर पर तिरंगा बर्फी भी आसानी से बना सकते हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होती है. 15 अगस्त के दिन खास बनाने के लिए आप इसे बना सकते हैं.

4. तिरंगा कपकेक

अगर आप 15 अगस्त के दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप तिरंगा कपकेक भी आसानी से बना सकते हैं. इसको बच्चों को खाना खूब पसंद होता है. इसको बनाकर आपका दिन खास बन जाएगा. अगर आप भी घर पर कुछ यूनिक चीजें बनाकर खाना चाहते हैं, तो ये सभी चीजों को बना सकते हैं.