Independence Day Dishes: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर पर बनाएं तिरंगा रंग वाले ये 4 पकवान, मजा हो जाएगा दोगुना!
Advertisement
trendingNow12881316
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Independence Day Dishes: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर पर बनाएं तिरंगा रंग वाले ये 4 पकवान, मजा हो जाएगा दोगुना!

Independence Day Dishes:  स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए बेहद ही खास माना जाता है. अगर आप इस दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप तिरंगा रंग वाले इन पकवानों को घर पर बनाकर मजे को दोगुना कर सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Independence Day Dishes: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर पर बनाएं तिरंगा रंग वाले ये 4 पकवान, मजा हो जाएगा दोगुना!

Independence Day Dishes:  स्वतंत्रता दिवस यानि 15 अगस्त का दिन हमारे देश के लिए काफी ज्यादा खास होता है.  गर्व, आज़ादी और एकता की पहचान के रूप में इसे माना जाता है. इस मौके को हर कोई अपने-अपने तरीके से मनाता है जैसे की कोई झंडा फहराकर, कोई देशभक्ति गीत गाकर, तो कोई रंग-बिरंगे कपड़े और अलग-अलग तरह की तिरंगा डिश को बनाकर मजे को दोगुना करते हैं. अगर आप भी इस दिन को खास बनाने के लिए घर पर कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं 4 तरह-तरह के अलग-अलग तिरंगा रंग वाले पकवानों के बारे में, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसको आप आसानी से भी बना सकते हैं. आइए बताते हैं.
 

1. तिरंगा ढोकला 

नाश्ते में सुबह के समय आप स्वतंत्रता दिवस वाले दिन तिरंगा ढोकला घर पर बनाकर इस दिन को और ज्यादा खास बना सकते हैं. इसको घर पर आप आसानी से बनाकर खा सकते हैं. इसको बनाकर आप अपने पड़ोस में भी बांट सकते हैं. 
 

2. तिरंगा पुलाव

अगर आप सुबह के समय कुछ हैवी खाना चाहते हैं, तो आप तिरंगा पुलाव बनाकर खा सकते हैं. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना खूब पसंद होता है. इसे खाने के बाद आपको खूब मजा आने वाला है.
 

3.  तिरंगा बर्फी 

घर पर खुशियों को दोगुना करने के लिए आप घर पर तिरंगा बर्फी भी आसानी से बना सकते हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होती है. 15 अगस्त के दिन खास बनाने के लिए आप इसे बना सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें:  बच्चों के लिए लंच में बनाएं चना पुलाव, एक बार चखने के बाद बार-बार करेंगे डिमांड!

 

4. तिरंगा कपकेक 

अगर आप 15 अगस्त के  दिन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप  तिरंगा कपकेक भी आसानी से बना सकते हैं. इसको बच्चों को खाना खूब पसंद होता है. इसको बनाकर आपका दिन खास बन जाएगा. अगर आप भी घर पर कुछ यूनिक चीजें बनाकर खाना चाहते हैं, तो ये सभी चीजों को बना सकते हैं. 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

independence day 2025Independence Day Dishes

Trending news

15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
Independence Day
15 अगस्त पर इस बार क्या है खास थीम? दिखेगी 'ऑपरेशन सिंदूर' की झलक, जानें क्या नया
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
today weather update
स्वतंत्रता दिवस पर आज कई शहरों में होगी बारिश, रंग में भंग पड़ने का है अंदेशा!
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
Machail Mata Yatra 2025
कश्मीर में जहां बरसी आसमानी आफत, कितना पावन है माता का 'वो' धाम? छुपा है बड़ा रहस्य
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
DNA
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
DNA
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
Independence Day
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
Project Kusha
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
liquor bottles
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
Independence Day
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
DNA Analysis
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
;