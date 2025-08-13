15 अगस्त पर बच्चों के लिए इस रेसिपी से घर पर बनाएं तिरंगा पुलाव, आजादी का जश्न होगा दोगुना!
15 अगस्त पर बच्चों के लिए इस रेसिपी से घर पर बनाएं तिरंगा पुलाव, आजादी का जश्न होगा दोगुना!

Tiranga Pulao Recipe:  स्वतंत्रता दिवस पर अगर आप कुछ खास चीज घर पर बनाकर जश्न को होगा दोगुना करना चाहते हैं, तो बच्चों के लिए तिरंगा पुलाव आसानी से बना सकते हैं. आज ही नोट कर लें रेसिपी.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:28 AM IST
Tiranga Pulao Recipe:  स्वतंत्रता दिवस का दिन हर किसी के लिए बेहद ही खास होता है. भारतीय अपनी आजादी का जश्न बहुत ही घूम-धाम से मनाते हैं. हर इंसान अपने-अपने तरीके से सेलिब्रेट करता और कॉलेजों, स्कूलों और दफ्तरों में भी ध्वजारोहण करते हैं और साथ ही में मिठाई भी जगह-जगह बांटी जाती है. अगर आप इस दिन को घर पर बेहद ही खास बनाना चाहते हैं, तो तिरंगा पुलाव को आसान सी रेसिपी से बना सकते हैं. इस दिन को खास बनाने के लिए इसको आपको जरूर करना चाहिए. 
 

तिरंगा पुलाव को आप चाहे तो लंच में भी सबके लिए बना सकते हैं. ये खाना आजादी के जश्न को दोगुना करने के लिए काफी होगा. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे बनाते हैं, तो आज आपको इसकी आसान से रेसिपी को बताते हैं, जिसे आपको आज ही नोट कर लेना चाहिए. आइए बताते हैं.
 

तिरंगा पुलाव बनाने की सामग्री 

तिरंगा पुलाव को बनाने के लिए बासमती उबले हुए चावल, घी, जीरा, अदरक का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी, हल्दी, लाल हरी मिर्च, नमक और मसाले, गाजर, पालक इन चीजों की जरूरत होगी.
 

तिरंगा पुलाव बनाने की विधि

तिरंगा पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल गर्म करना है और फिर जीरा डालकर इसको सुनहरा होने तक पकाना है और अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च को भी डाल दें. यहां पर आपको अलग-अलग रंग के चावल को बनाने के लिए पहले इनको अलग-अलग तरीके से पकाना होगा. सबसे पहले आपको बताते हैं हरे रंग के चावल कैसे बनाएं. अब इस पैन में पालक को नरम होने तक पकाएं इसमें नमक को भी डाल दें हरे चावल बनकर तैयार हैं. अब आपको सफेद चावल बना लेने हैं और उसको साइड में रख देना है. इसके बाद आपको केसरिया रंग का पुलाव बनाना है और आपको सारी चीजें वैसे ही करनी है बस पालक की जगह पर कद्दूकस किया गाजर रंग के लिए डाल देना है. अब आपके तीनों रंग के चावल बनकर तैयार हैं. 
 

तिरंगा पुलाव की सजावट 

तिरंगा पुलाव जब बनकर तैयार हो जाए, तो तब आपको एक प्लेट लेना है और उसमें केसरिया पुलाव को सबसे ऊपर फिर सफेद चावल को डालें और फिर हरे पुलाव को डालें. अब आपका तिरंगा पुलाव एकदम बनकर तैयार है. 

;