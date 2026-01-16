Advertisement
90,000,000...भारत में डायबिटीज का महाविस्फोट, सबसे ज्यादा शिकार हो रहे युवा! Lancet की रिपोर्ट में खुलासा

Lancet रिपोर्ट के अनुसार चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डायबिटीज मरीज वाला देश बन गया है. 2024 में भारत में 90 मिलियन डायबिटीज मरीज हैं वहीं चीन में 148 मिलियन है

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 16, 2026, 05:33 PM IST
डायबिटीज बीमारी किसी एक देश की समस्या नहीं है यह एक वैश्विक संकट का रूप ले चकी हैं. बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान, तनाव और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से कम उम्र में लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं. 2024 में घर-घर में डायबिटीज पहुंच गया है. Lancet रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज मरीज की संख्या में भारत दूसरा देश बन गया है. 

भारत 90 मिलियन लोग डायबिटीज का शिकार 
Lancet रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डायबिटीज मरीज वाला देश बन गया है. 2024 में भारत में 90 मिलियन डायबिटीज मरीज हैं, वहीं चीन में डायबिटीज मरीज की सबसे ज्यादा संख्या 148 मिलियन है, वहीं अमेरिका 39 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. 

डायबिटीज बन रही है सबसे बड़ी चुनौती 
तीनों देशों में डायबिटीज की संख्या आने वाले समय में काफी बढ़ सकती है. खासकर भारत के लिए यह नंबर काफी चिंताजनक हैं, क्योंकि भारत के यंग लोग डायबिटीज का तेजी से शिकार हो रहे हैं. पहले के समय में डायबिटीज को उम्र की बीमारी माना जाता था लेकिन अब 30 साल की उम्र के लोग डायबिटीज की समस्या का शिकार हो रहे हैं. 

यंग लोगों में तेजी से फैल रहा है डायबिटीज 
रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में वर्ल्ड वाइड लेवल पर हर 9 युवा डायबिटीज का शिकार है. साल 2050 तक यह संख्या बढ़ सकती है. 900 मिलियन लोग डायबिटीज का शिकार हो सकते हैं. 

क्या है कारण 
भारत में खासकर शहरों में फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स, देर रात तक जागना और घंटों मोबाइल और लैपटॉप पर बैठे रहने से डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है. वहीं भारत के गांव में भी लाइफस्टाइल और खानपान में बदलाव और कम शारीरिक मेहनत की वजह से डायबिटीज तेजी से फैल रही है. 

बचाव ही है इलाज 
डायबिटीज टाइप 2 को रोका जा सकता है. आइए जानते हैं उन उपाय के बारे में जिसकी मदद से डायबिटीज को फैलने से रोक सकते हैं. 

रोजाना कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें. 
मीठा, जंक फूड्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का कम से कम सेवन करें 
डाइट में हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज को शामिल करें. 
वजन को कंट्रोल रखें
टाइम टू टाइम ब्लड शुगर की जांच कराएं 
तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

सद्गुरु ने बताई ताकत देने वाली देसी दाल, शाकाहारी लोगों के लिए है बेस्ट

