झुमके और बिछिया का ना केवल खूबसूरती बल्कि सेहत से भी है कनेक्शन, जानें इसके फायदे
महिलाएं ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं. क्या आप जानते हैं ज्वेलरी ना केवल अपनी खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं. आइए जानते हैं ज्वेलरी पहनने के फायदे. 

 

Sep 05, 2025, 03:53 PM IST
महिलाओं को ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद होता है. फेस्टिवल हो या फिर वेडिंग फंक्शन महिलाएं खूबसूरत लुक के लिए ज्वेलरी पहनती हैं. क्या आप जानते हैं ज्वेलरी ना केवल आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं. आइए जानते हैं कौन सा गहना पहनने से क्या फायदा होता है. 

झुमका पहनने से दिमाग और आंखों की सेहत को मिलता है फायदा 
झुमका पहनने से ना केवल खूबसूरती बढ़ती है बल्कि यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है. दरअसल कान के निचले हिस्से में एक्यूप्रेशर प्वाइंट होता है जो कि दिमाग की एनर्जी को संचारित करते हैं और आंखो की सेहत से जुड़े होते हैं. झुमके या फिर बाली पहनने से इन प्लाइंट्स पर दबाव रहता है जिस वजह से आंखों की रोशनी बेहतर होती है. वहीं मानसिक तनाव भी कम होता है. 

बिछिया से मिलती है एनर्जी 
पैर की उंगलियों में बिछिया पहनना सुहागिन महिला की पहचान मानी जाती है. क्या आप जानते हैं पैरों में बिछिया पहनन से नसों पर दबाव बनता है  जिस वजह से शरीर में हार्मोन का संतुलन बना रहता है. इसके अलावा पैरों में चांदी पहनने से गर्मी भी संतुलित रहती है. चांदी धरती की ऊर्जा को खींचकर शरीर में पहुंचाती है जिससे थकावट कम होती है. 

अंगूठी 
अंगूठी पहनने से हाथों की खूबसूरती बढ़ जाती है. अंगूठी पहनने से उंगलियों के एक्यूप्रेशर प्वाइंट्स भी उत्तेजित होता है.अंगूठी पहनने से दिमाग की थकावट दूर होती है वहीं चिंता भी कम होती है. 

चूड़ियां 
कांच की चूड़ियां ना केवल आपके हाथों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. चूड़ियां पहनने से रक्तसंचार बेहतर होता है जिस वजह से हार्मोन्स का संतुलन बना रहता है. चूड़ियों की खनक भी मन को सुकून देती है जो कि तनाव को कम करता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

