अब ये क्या बला है! क्यों अंदर से जल रही भारतीयों की त्वचा, स्किन फटीग और बर्नआउट से कैसे बचें?

Skin Burnout: आज के समय में स्किन से जुड़ी एक नई समस्या काफी चर्चे में है, जिसे 'स्किन फटीग' (Skin Fatigue) या स्किन बर्नआउट कहा जाता है. ये समस्या खासतौर पर भारतीय स्किन के लिए एक चुनौती की तरह सामने आ रही है. स्किन फटीग का मतलब है कि स्किन की रक्षा करने वाली बाहरी परत का कमजोर हो जाना. वहीं जब बाहरी परत पूरी तरह से टूट जाती है, तो स्किन ड्राई, लाल और सेंसिटिव लगने लगती है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इस समस्या के बारे में डीटेल में बताएंगे, जो हमारी स्किन को समय से पहले बूढ़ा और थका बना रही है.

प्रदूषण और बदलता मौसम

भारत विविधतओं का देश है, वहीं इसकी जलवायु भी काफी विविध है. ऐसे में बढ़ता पॉल्यूशन, धूल-मिट्टी और हार्मफुल UV रेज स्किन की नेचुरल नमी को खत्म क देती है. बड़े शहरों में फैक्ट्रीज और वाहनों से निकलने वाला धुआं आपकी स्किन के पोर्स में जमा होकर 'ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस' पैदा करता है. इसके कारण स्किन बेजान दिखने लगती है और उसकी बाहरी परत (Barrier) डैमेज हो जाता है.

स्किन केयर का ज्यादा और गलत इस्तेमाल

सोशल मीडिया के जमाने में लोग स्किन केयर का ज्यादा और गलत इस्तेमाल करने लगे हैं. बहुत ज्यादा 'एक्टिव इंग्रीडिएंट्स' जैसे रेटिनॉल, विटामिन C और एसिड्स का आपकी स्किन पर बुरा असर पड़ने लगा है. खासकर बिना डॉक्टर की सलाह और अपनी स्किन को जाने, स्किन पर हार्ड केमिकल वाली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से स्किन की ऊपरी परत छील जाती है, जिससे स्किन में जलन और दाने निकलने लगते हैं.

स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल

ज्यादा नींद, मेंटल स्ट्रेस और अनहेल्दी खान-पान का सीधा असर हमारी स्किन पर पड़ता है. स्ट्रेस में रहने पर बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो स्किन के कोलाजन को नुकसान पहुंचाता है. इसके अलावा ज्यादा पानी नहीं पीने से स्किन अंदर से ड्राई हो जाती है, जिससे स्किन बैरियर डैमेज होने की समस्या बढ़ जाती है.

कैसे करें बचाव?

अपनी स्किन को बर्नआउट के बचाने के लिए एक जेंटल क्लींजर, अच्छा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. स्किन को हाइड्रेटेड रखें, साथ केमिकल्स के इस्तेमाल के बजाय नेचुरल पोषण पर ध्यान दें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.