13% आबादी बीमार, 30 साल में मरीज दोगुने, युवाओं के हार्ट पर पड़ा असर

देश में स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं. हाल ही में जारी 'स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026: इन फिगर्स' रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की करीब 13 प्रतिशत आबादी किसी न किसी बीमारी से प्रभावित है. बीते तीन दशकों के दौरान बीमार लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है. ये पब्लिक हेल्थ व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि हृदय रोग देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल हो गया है. खासतौर पर 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में दिल से जुड़ी बीमारियों के मामले चिंताजनक लेवल पर पहुंच रहे हैं. आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं और युवतियों के बीच बीमारी की दर पुरुषों की तुलना में अधिक दर्ज की गई है.
स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पैदा मानसिक और शारीरिक दबाव भी गंभीर सामाजिक चिंता का विषय बन गया है. रिपोर्ट के अनुसार, बीमारियों और उनसे जुड़े तनाव के कारण देशभर में 30 हजार से अधिक लोगों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया.
वायु प्रदूषण को खराब स्वास्थ्य की प्रमुख वजहों में गिना गया है. वैश्विक स्तर पर प्रदूषण से होने वाली कुल मौतों में भारत की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक हो गई है. पिछले दस वर्षों में हवा में मौजूद PM 2.5 के कारण होने वाली मौतों में 61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. भारत में प्रदूषण जनित मृत्यु दर वैश्विक औसत की तुलना में काफी अधिक बताई गई है.
जलवायु परिवर्तन का असर भी देशभर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. वर्ष 2025 में लगभग पूरे साल किसी न किसी हिस्से में असामान्य और चरम मौसम की घटनाएं दर्ज की गईं. इन घटनाओं के कारण हजारों लोगों की मौत हुई, जबकि बड़ी मात्रा में फसलें भी प्रभावित हुईं. मौसम के बदलते स्वरूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2026 में एक भी शीतलहर दर्ज नहीं हुई, जबकि मार्च की शुरुआत में ही पहाड़ी क्षेत्रों तक में गर्मी का असर देखने को मिला.
रिपोर्ट में देश के बढ़ते जल संकट पर भी चिंता जताई गई है. कई राज्यों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जबकि उसकी भरपाई पर्याप्त नहीं हो पा रही. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल स्तर लगातार गिरने से भविष्य में पेयजल और सिंचाई संबंधी समस्याएं और गंभीर होने की आशंका जताई गई है. बीते कुछ वर्षों में विकास परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र को मंजूरी मिलने के कारण मानव और वन्यजीवों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ी हैं. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 के शुरुआती महीनों में ही बाघों के हमलों में कई लोगों की जान गई. वहीं पर्यावरण से जुड़े मामलों का बढ़ता बोझ न्यायिक व्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है और हजारों मामले अब भी लंबित हैं.
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