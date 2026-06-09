13% आबादी बीमार, 30 साल में मरीज दोगुने, युवाओं के हार्ट पर पड़ा असर

रिपोर्ट में देश के बढ़ते जल संकट पर भी चिंता जताई गई है. कई राज्यों में भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जबकि उसकी भरपाई पर्याप्त नहीं हो पा रही. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल स्तर लगातार गिरने से भविष्य में पेयजल और सिंचाई संबंधी समस्याएं और गंभीर होने की आशंका जताई गई है. बीते कुछ वर्षों में विकास परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में वन क्षेत्र को मंजूरी मिलने के कारण मानव और वन्यजीवों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ी हैं. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 के शुरुआती महीनों में ही बाघों के हमलों में कई लोगों की जान गई. वहीं पर्यावरण से जुड़े मामलों का बढ़ता बोझ न्यायिक व्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है और हजारों मामले अब भी लंबित हैं.