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13% आबादी बीमार, 30 साल में मरीज दोगुने, युवाओं के हार्ट पर पड़ा असर

देश की लगभग 13 प्रतिशत आबादी किसी न किसी बीमारी से प्रभावित है और पिछले 30 वर्षों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है. विशेषज्ञों के अनुसार बदलती जीवनशैली, तनाव, खराब खानपान और शारीरिक निष्क्रियता इसके प्रमुख कारण हैं.

Published: Jun 09, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:20 PM IST
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