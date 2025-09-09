बिस्तर पर सोने पर कुछ कीड़ा काट गया, स्किन में हो रही जलन, दोबारा ऐसा न हो, इसके लिए क्या करें?
बिस्तर पर सोते वक्त कीड़े का काटना बेहद आम है, लेकिन थोड़ी सावधानी से इससे बचा जा सकता है. इसके लिए साफ-सफाई और कुछ दूसरे जरूरी उपाय करने चाहिए. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:02 AM IST
Insect Bite On Bed: अक्सर ऐसा होता है कि रात को सोते वक्त हमें अचानक शरीर पर जलन या खुजली महसूस होती है. ध्यान देने पर पता चलता है कि किसी कीड़े ने काट लिया है. ये परेशानी गर्मी और बरसात के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है, जब मच्छर, खटमल, चींटी या छोटे-छोटे कीड़े बिस्तर में छिपे रहते हैं. ऐसे काटने से स्किन पर रेडनेस, जलन, खुजली और कभी-कभी सूजन भी हो सकती है. आइए जानते हैं कि तुरंत क्या करना चाहिए और फ्यूचर में इससे कैसे बचा जा सकता है.

तुरंत क्या करें?

1. ठंडे पानी से धोएं: कीड़े के काटने पर सबसे पहले उस हिस्से को ठंडे पानी से धो लें. इससे जलन और खुजली कम होगी.

2. एंटीसेप्टिक लगाएं: अफेक्टेड जगह पर एंटीसेप्टिक क्रीम या एलोवेरा जेल लगाने से इंफेक्शन फैलने का खतरा कम होता है और आराम मिलता है.

3. बर्फ की सिकाई: अगर बहुत जलन हो रही है तो बर्फ की सिकाई करें. इससे सूजन और खुजली तुरंत कम होती है.

4. खुजली न करें: काटे हुए एरिया को ज्यादा खुजली करना इंफेक्शन को बढ़ा सकता है, इसलिए खुजली से बचें.

फिर ऐसा न हो, इसके लिए क्या करें?

1. बिस्तर साफ रखें: हफ्ते में कम से कम एक बार बेडशीट, तकिए का कवर और गद्दे की कवरिंग धोना जरूरी है. गंदगी और पसीना कीड़ों को अट्रैक्ट करते हैं.

2. धूप में गद्दा सुखाएं: महीने में एक-दो बार गद्दे को धूप में रखने से उसमें छिपे कीड़े और बैक्टीरिया मर जाते हैं.

3. मच्छरदानी का इस्तेमाल करें: मच्छरों और छोटे उड़ने वाले कीड़ों से बचाव के लिए मच्छरदानी बेहद असरदार उपाय है.

4. पेस्ट कंट्रोल कराएं: अगर बार-बार खटमल या चींटी जैसी समस्या हो रही है तो घर में पेस्ट कंट्रोल करवाना बेहतर है.

4. नीम की पत्तियां रखें: गद्दे या बिस्तर में नीम की सूखी पत्तियां या नीम का तेल छिड़कना कीड़ों को दूर रखता है.

5. कमरे की सफाई पर ध्यान दें: कोनों और फर्नीचर के नीचे जमा धूल-मिट्टी में कीड़े पनपते हैं. रेगुलरली झाड़ू-पोंछा और डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें.

कब डॉक्टर से मिलें?

1. अगर काटने के बाद बहुत ज्यादा सूजन हो जाए.

2. सांस लेने में तकलीफ या चक्कर आने लगे.

3. स्किन पर पस या बड़े लाल धब्बे बनने लगें.

ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि ये एलर्जी या इंफेक्शन का इशारा हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

