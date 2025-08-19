कीड़ों ने तुलसी के पौधे को कर दिया खराब, इन उपायों से प्लांट में फिर से आ जाएगी जान

हममें से कई लोगों के गार्डेन, आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा जरूर लगा हुआ होता है, लेकिन कई बार इन पर कीड़ों का हमला हो जाता है, ऐसे में आप इसे वापस हरा भरा कैसे बनाएं?
Tulsi Plant Care: तुलसी का पौधा भारतीय घरों में न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि ये सेहत और वातावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि तुलसी के पौधे में कीड़े लग जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधा धीरे-धीरे मुरझाने लगता है. ऐसे में कई लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान घरेलू उपायों से आप अपने तुलसी के पौधे को फिर से हरा-भरा बना सकते हैं.
तुलसी को कीड़ों से कैसे बचाएं?
1. नीम का तेल स्प्रे छिड़कें
नीम का तेल पौधों के लिए नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है. एक लीटर पानी में 2 से 3 चम्मच नीम का तेल और थोड़ी-सी लिक्विड सोप की बूंदें मिलाकर तुलसी के पौधे पर स्प्रे करें. इससे कीड़े जल्दी खत्म हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद पौधा फिर से ताजा दिखने लगता है.
2. हल्दी का छिड़काव
हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं. अगर तुलसी की मिट्टी या पत्तियों पर कीड़े हैं, तो उसमें हल्की-सी हल्दी पाउडर छिड़क दें. ये कीड़ों को दूर भगाने के साथ-साथ पौधे की जड़ों को भी मजबूत करता है.
3. साबुन वाला पानी यूज करें
एक लीटर पानी में आधा चम्मच बिना केमिकल वाला लिक्विड सोप मिलाएं और तुलसी की पत्तियों पर स्प्रे करें. इससे एफिड्स और व्हाइट फ्लाई जैसे कीड़े मर जाते हैं और पौधा जल्दी रिकवर करने लगता है.
4. लहसुन का घोल इस्तेमाल करें
लहसुन को पानी में पीसकर घोल बना लें और छानकर स्प्रे बॉटल में भर लें. इसे पौधे की पत्तियों और मिट्टी पर छिड़कें. लहसुन की गंध से कीड़े पास नहीं आते.
5. पौधे को धूप और हवा दें
कई बार पौधे पर कीड़े इसलिए भी लगते हैं क्योंकि उसे भरपूर धूप और हवा नहीं मिल पाती. तुलसी के पौधे को रोजाना कम से कम 4-5 घंटे धूप जरूर दें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.