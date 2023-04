Insomnia: कही आपकी तो नहीं छिन गई रातों की नींद? नाइट में भूलकर भी न खाएं ये 3 चीजें

How to get Good Sleep: स्लीप डिसऑर्डर मौजूदा दौर की एक बड़ी समस्या बन चुकी है, इसके लिए आमतौर पर अजीबोगरीब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड हैबिट्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है. कुछ लोगों को रात के वक्त सुकून की नींद नहीं आती और वो रातभर सिर्फ करवटें बदलने को मजबूर हो जाते हैं. ऐसे में वो अगले दिन ऑफिस में थकान का सामना कर रहे होते है और अक्सर कुर्सी पर बैठकर झपकी लेने पर मजबूर हो जाते हैं. आखिर इस परेशानी का हल कैसे खोजा जए