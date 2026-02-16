देर रात तक करवटें बदलना बंद! ‘डार्क शॉवरिंग’ ट्रेंड से पाएं सुकून और गहरी नींद, Gen Z के बीच है पॉपुलर

बहुत से लोगों को नींज ना आने की समयया रहती है. कई लोग ऐसे भी है जो सोने तो काफी जल्दी आ जाते हैं पर फोन यूज करते रहते हैं जिस वजह से नींद नहीं आती ह. कई लोगों को नींद ना आने की दिक्कत इतनी ज्यादा रहती है कि वो कई दिनों तक ठीक से सो नहीं पाते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि डार्क शॉवरिंग की मदद से नींद की कमी से छुटकारा पाया जा सकता है. आज की युवा पीढ़ी स्ट्रेस और स्क्रीन टाइम से ज्यादा परेशान है इसलिए उन्हें आसान और जल्दी असर देने वाले तरीके पसंद आते हैं. इसी वजह से डार्क शॉवरिंग ट्रेंड लोगों के बीच जोरों शोरों से वायरल हो रहा है.

क्या है डार्क शॉवरिंग

डार्क शॉवरिंग एक आसान तरीका बन गया है जो बिना किसी खर्च के दिमाग को शांत करता है और नींद को बेहतर बना सकता है. खासकर Gen Z के बीच ये ट्रेंड बेहद ही ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो रहा है. डार्क शॉवरिंग का मतलब है सोने से पहले हल्की या बंद लाइट में गुनगुने पानी से शॉवर लेना. कुछ लोग हल्की रोशनी या छोटे लैम्प का इस्तेमाल करते हैं ताकि माहौल शांत रहे. बहुत से लोग आजकल खुशबू वाले मोमबत्ती जला कर भी नहाना पसंद करते हैं. इससे दिमाग को संकेत मिलता है कि अब आराम का समय है और नहाने के बाद नींद अच्छी आती है. डार्क शॉवरिंग कोई जादुई इलाज नहीं है लेकिन लाइफ में छोटे बदलाव अक्सर बड़ा असर दिखाते हैं.

कम रोशनी है जरूरी

तेज रोशनी कम होने से शरीर में नींद से जुड़ा हार्मोन बेहतर तरीके से बनता है और गुनगुना पानी शरीर की थकान और तनाव को कम करता है. इस ट्रेंड में किसी महंगी दवा या मशीन की जरूरत नहीं होती है बल्कि एक लो ब्राइटनेस लाइट या मोमबत्ती से आप माहौल सेट कर सकते हैं . इस रूटीन को फॉलो करने में किसी भी खास चीज की जरूरत नहीं होती है जिस वजह है इंस्टाग्राम और रील्स पर ये ट्रेंड तेजी से फैल रहा है और कई लोग इसे अपने नाइट रूटीन में शामिल कर रहें रहें हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

डार्क शॉवरिंग के समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है जिससे किसी भी तरह के खतरे से बचा जा सके. ध्यान रखें कि बाथरूम में बहुत ज्यादा अंधेरा ना वरना फिसलने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा नहाने का पानी बहुत गर्म या बहुत ठंडा ना रखें और शॉवर के बाद तुरंत मोबाइल देखने से बचें. अगर लंबे समय से नींद नहीं आ रही तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.