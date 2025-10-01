Advertisement
बुजुर्गों की ये 5 लाइफस्टाइल कभी नहीं होती आउटडेटेड, मिलती है खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी

बुजुर्ग हमारे समाज और परिवार की वो धरोहर हैं, जिनके तजुर्बे और आदतें हर पीढ़ी के लिए सीख होती हैं. आज की मॉडर्न और भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग स्ट्रेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, वहीं बुजुर्गों की कुछ लाइफस्टाइल ऐसी हैं जो कभी आउटडेटेड नहीं होतीं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 01, 2025, 10:29 AM IST
बुजुर्गों की ये 5 लाइफस्टाइल कभी नहीं होती आउटडेटेड, मिलती है खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी

Older People Evergreen Lifestyle: बुजुर्ग हमारे समाज और परिवार की वो धरोहर हैं, जिनके तजुर्बे और आदतें हर पीढ़ी के लिए सीख होती हैं. आज की मॉडर्न और भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग स्ट्रेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, वहीं बुजुर्गों की कुछ लाइफस्टाइल ऐसी हैं जो कभी आउटडेटेड नहीं होतीं. इन आदतों को अपनाकर कोई भी इंसान न सिर्फ लंबी उम्र पा सकता है बल्कि खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी भी जी सकता है. आइए जानते हैं वे 5 लाइफस्टाइल जो आज भी उतनी ही प्रैक्टिकल और कारगर हैं.

बुजुर्गों से सीखें ये अच्छी आदतें

1. सुबह जल्दी उठना और रेगुलर रूटीन अपनाना
बुजुर्गों का सबसे बड़ा मंत्र है - सूरज निकलने से पहले उठना. सुबह की ताजी हवा, प्राणायाम और 7 एक्सरसाइज शरीर को एक्टिव बनाती है और दिमाग को फ्रेश रखती है. उनकी रूटीन रेगुलर होती है, जिससे बॉडी क्लॉक बैलेंड रहती है और बीमारियों का खतरा कम होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. बैलेंस्ड और घर का बना खाना
पुराने जमाने के लोग पैकेज्ड और जंक फूड से दूर रहते थे. वो सीजनल फल-सब्जियां, दालें और अनाज खाते थे. साथ ही, ज्यादा तला-भुना खाने से बचते थे. यही वजह है कि उनकी डाइजेस्टिव पावर बेहतर रहती थी. ये लाइफस्टाइल आज भी फिट और हेल्दी रहने का सबसे बड़ा राज है.

3. पैदल चलना और फिजिकल एक्टिविटीज
बुजुर्गों की आदत होती है ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने की. चाहे छोटी दूरी पर जाना हो या घर के काम निपटाने हों, वो पैदल चलना पसंद करते हैं. ये न सिर्फ हार्ट को हेल्दी रखता है बल्कि मसल्स को भी मजबूत बनाता है. हल्का-फुल्का घरेलू काम करना भी उन्हें एक्टिव बनाए रखता है.

4. पॉजिटिव सोच और रिश्तों को अहमियत देना
बुजुर्गों की खुशहाल जिंदगी का असली राज है  पॉजिटव सोच और रिश्तों की अहमियत. वो छोटी-छोटी बातों को मन पर नहीं लेते, नाराजगी जल्दी भूल जाते हैं और परिवार और पड़ोस में मेलजोल बनाए रखते हैं. सोशल कनेक्ट मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है और खुशी देता है.
5. कुदरती तरीके से जीना
बुजुर्ग अपनी जिंदगी को नेचर के करीब रखते हैं. चाहे नीम की दातून हो, हर्बल उपाय हों या खुली हवा में बैठना, वो कुदरती तरीकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं. यही वजह है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और वे छोटी-मोटी बीमारियों से आसानी से उबर जाते हैं.
