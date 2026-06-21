International yoga day 2026: आज के समय अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग माइग्रेन (आधे सिर का दर्द) की समस्या से परेशान हैं. अगर आप भी सिर के तेज दर्द से परेशान हैं तो आप योग कर सकते हैं. योगासन करने से माइग्रेन के दर्द से राहत मिल सकती है.
माइग्रेन से होने वाले दर्द में सिर के एक हिस्से में 2 घंटे से लेकर कई दिनों तक दर्द हो सकता है. ऐसे में आप योग अभ्यास की मदद से माइग्रेन के दर्द से राहत पा सकते हैं. आइए जानते हैं किन योग आसन को करने से माइग्रेन के दर्द से राहत पा सकते हैं.
शशांकासन योग करने से दिमाग शांत रहता है. इस आसन को करने से तनाव और मानसिक थकान कम हो सकती है. रोजाना इस योग आसन को करने से माइग्रेन के दर्द सेराहत मिल सकती है. शशांकासन पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है. जिससे शरीर रिलैक्स होता है. यह आसन तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मददगार है.
योग गुरु मंगेश त्रिवेदी के मुताबिक इस आसान को करने के लिए सबसे पहले सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं.
दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गहरी सांस लें.
अब सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर झुकें.
इसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर झुकें.
अब दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाएं और माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास करें
शरीर को पूरी तरह से ढीला छोडते हुए सामान्य गति से सांस लें.
इस मुद्रा में 20 से 30 सेकंड तक रुकें
हस्तपादासन योग करने से ब्रेन में ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ता है. इस योग आसन को करने से नर्वस सिस्टम शांत होता है जिससे सिरदर्द से राहत मिल सकती है.
इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े होकर पैरों को मिला लें. इसके बाद गहरी सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं. सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकें और हथेलियों को पैरों के बगल में जमीन पर टिकाएं. घुटनों को सीधा रखते हुए 20-30 सेकंड सांस लें.