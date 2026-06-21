International yoga day 2026: आज के समय में अधिकतर लोग एक ही टॉपिक को लेकर बार-बार सोचते हैं. एक ही बात को बार-बार सोचने से तनाव, चिंता और अनिद्रा की समस्या हो सकती है. रोजाना योग करने से ओवरथिंकिंग कम हो सकती है.राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ योग गुरु मंगेश त्रिवेदी से जानते हैं उन योग आसन के बारे में जिसे करने से ओवरथिंकिंग को कम किया जा सकता है.
आज के समय में अधिकतर लोग एक बात पर काफी देर तक सोचते हैं. उदाहरण के लिए किसी दोस्त से लड़ाई हो गई. ऐसे में इंसान लड़ाई को लेकर काफी ज्यादा ओवरथिंक कर देता है. इतना ज्यादा ओवरथिंक करने के बाद लड़ाई तो खत्म नहीं होती है लेकिन दिमाग में एक तूफान उठ जाता है. इसके अलावा करियर, रिलेशनशिप को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं. ओवरथिंक करने से तनाव, डिप्रेशन की समस्या का रिस्क बढ़ जाता है. अगर आप भी ओवरथिंक करते हैं तो आप इन योगासन को डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.
योग गुरु के अनुसार ओवरथिंकिंग की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप बालासन योग कर सकते हैं. बालासन करने से जरूरत से ज्यादा सोचने की समस्या कम हो सकती है. योग गुरु ने बताया है कि कैसे इस आसन को किया जा सकता है. बालासन को करने से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल कम होता है. कार्टिसोल नॉर्मल होने पर चिंता और ओवरथिंक की समस्या कम होती है. ऐसे में चिंता से राहत पाने के लिए आप इस आसन कर सकते हैं.
इस आसन को करने के लिए योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं.
इसके बाद एड़ियों पर बैठते हुए धीरे-धीरे शरीर के आगे की ओर झुक जाएं.
अब माथे को जमीन पर लगाते हैं दोनों हाथ सामने की ओर झुकाएं.
अब सांस लेते हुए 30 सेकंड 1 मिनट तक इस स्थिति में रहें
शशांकासन योग करने से दिमाग में ब्लड फ्लो बेहतर होता है. इस आसन को करने से पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है जिससे तनाव और बेचैनी कम होती है. अगर आप भी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो आप शशांकासन योग कर सकते हैं.
इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं.
अब गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर की तरफ उठा लें.
साथ छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें और माथे को जमीन पर लगाने की कोशिश करें
हाथों को सामने की तरफ सीधा रखें.
30 सेकंड तक इस मुद्रा में रहें.
अनुलोम-विलोम योग करने से तंत्रिका तंत्र पर अच्छा असर पड़ता है. अनुलोम-विलोम प्राणायाम करने से चिंता और तनाव कम होता है. इस आसन को करने से एकाग्रता बढ़ती है.
इस आसन को करने के लिए सबसे सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं.
इसके बाद दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं तरफ नासिका बंद करें और बाएं नासिका से सांस लें.
अब अनामिका उंगली से बाएं नासिका बंद कर दाएं नासिका से सांस छोड़ें.
इसे 5 से 10 मिनट तक दोहरा सकते हैं.