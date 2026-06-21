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बहुत ज्यादा करते हैं ओवरथिंक, रोजाना करें ये योगासन, जरूरत से ज्यादा सोचने की समस्या होगी कम!

International yoga day 2026: राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ योग गुरु मंगेश त्रिवेदी के मुताबिक योग करने से ओवरथिंक की समस्या को कम किया जा सकता है. अगर आप भी ज्यादा सोचने की समस्या से परेशान हैं तो आप ये योगासन कर सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 21, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:52 AM IST
बहुत ज्यादा करते हैं ओवरथिंक, रोजाना करें ये योगासन, जरूरत से ज्यादा सोचने की समस्या होगी कम!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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