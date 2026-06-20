International yoga day 2026: हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है. योग दिवस के दिन पूरा देश योग के बारे में बात करता है. योग केवल एक दिन करने के लिए नहीं बल्कि रोजाना करना चाहिए. योग करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं. लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए योग करना बेहद फायदेमंद होता है. बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी आप योग की मदद ले सकती हैं.
मौसम बदलते ही बच्चों को सर्दी-जुकाम लग जाता है. इसके अलावा कई तरह के इंफेक्शन होने लगते हैं. छोटे बच्चों को इम्यूनिटी कापी कमजोर होती है जिस वजह से वह बार-बार बीमार पड़ने लग जाते हैं. क्या आप जानते हैं योग की मदद से आप बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं. आइए जानते हैं उन योग आसन के बारे में जिसकी मदद से आपके बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है.
इस आसन को करने से इम्यूनिटी बूस्ट को हो सकती है. बच्चों को धनुरासन कराना चाहिए. इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेटें और दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाकर हाथों से पकड़ें. पैरों को पकड़ते समय ध्यान रखें कि एड़ी हिप को टच हो रही हो. पैर के एंकल को पकड़ें और चेहरे के ऊपर की तरफ उठाएं. फिर धीरे से मसल्स को रिलैक्स करें. इस आसन से डाइजेशन में मदद मिलेगी.
चक्रासन करने से नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. इस आसन को करने श्वसन तंत्र मजबूत होता है वहीं कॉर्डियोवस्कुलर सिस्टम मजबूत होता है. बच्चों को खेल-खोल में चक्रासन करने की प्रैक्टिस करवाएं . इस दौरान ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की गर्दन, कलाई और कंधे में मोच नहीं आना चाहिए.
शवासन आसन करने से शरीर को रिलैक्स मिलता है. इस योग आसन से माइंड भी रिलैक्स होता है. जमीन पर लेटकर हाथ और पैरों को शरीर के कुछ इंच की दूरी पर रखें. आंखों को बंद कर लें. इसके बाद धीरे-धीरे सांस लें. इस आसन को करने से मेंटल थकान दूर होगी. सांसों पर कंट्रोल होगा.