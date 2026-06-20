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बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज करवाएं ये योगासन, बीमारियां रहेंगी दूर

International yoga day 2026: 21 जून को हर साल इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है. योग करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आप बच्चों को रोजाना कुछ योग आसन सिखा देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 20, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:40 PM IST
बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज करवाएं ये योगासन, बीमारियां रहेंगी दूर

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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