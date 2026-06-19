Add Zee Business As A Preferred Source
App

तंबाकू की लत से छुटकारा दिला सकते हैं ये योगासन, AIIMS की स्टडी में हुआ खुलासा

International yoga day 2026: योग करना सेहत के लिए बेहत फायदेमंद होता है. योग करने ना केवल बीमारियां दूर होती है बल्कि योग करने से आपकी खराब आदत जैसे सिगरेट की लत भी छुट सकती है.

Written ByShilpa
Published: Jun 19, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:46 PM IST
तंबाकू की लत से छुटकारा दिला सकते हैं ये योगासन, AIIMS की स्टडी में हुआ खुलासा

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तंबाकू की लत से छुटकारा दिला सकते हैं ये योगासन, AIIMS की स्टडी में हुआ खुलासा
health tips2 min ago
2
Gold ETF4 min ago
3
West Bengal10 min ago
4
zomato delivery partner13 min ago
5
Reliance Jio AI Call Agent15 min ago