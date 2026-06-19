International yoga day 2026: योग भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा है. योग करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. दिल्ली AIIMS की स्टीड के अनुसार योग की मदद से तंबाकू और सिगरेट की लत से छुटकारा मिल सकता है.
सिगरेट और तंबाकू का सेवन आज के समय कई लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है. कुछ लोग चाहकर भी तंबाकू और सिगरेट को छोड़ नहीं पाते हैं. इलाज कराने के बाद भी वह फिर से सिगरेट या तंबाकू का सेवन करने लग जाते हैं. AIIMS की नई स्टडी के मुताबिक योग करने से तंबाकू छोड़ने में मदद मिल सकती है.
एम्स के सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसन एंड रिसर्च और कार्डियोलॉजी के डॉक्टर गौतम शर्मा और उनकी टीम की स्टडी को निकोटीन एंड टेबैको रिसर्च जर्नल में पब्लिश किया गया. रिसर्च में यह पता किया गया कि क्या योग की मदद से तंबाकू और सिगरेट की लत को छोड़ा जा सकता है या नहीं. इस रिसर्च में 7 ट्रायल किए गये. रिसर्च से पता चला कि योग करने से सिगरेट छोड़ने की संभावना अधिक बढ़ी है.
रोज सुबह योग करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है. तनाव कम होने से डिप्रेशन भी कंट्रोल होने में मददगार है. जब मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या कम होती है तो सिगरेट और तंबाकू सेवन करने की तलब भी कम होने लगती है. कई लोग मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस की वजह से भी ज्यादा सिगरेट का सेवन करते हैं. जब मेंटल हेल्थ अच्छा होता है तो लोगों में सिगरेट पीने की तलब कम होती है. तंबाकू छोड़ने में योग काफी हद तक फायदेमंद हो सकता है.
रिसर्च के अनुसार सिगरेट की तलब को कम करने के लिए आप हठ योग, विन्यास योग और अयंगर योग कर सकते हैं. इन योग आसन को करने से मानसिक तनाव और डिप्रेशन दूर होता है.
सिगरेट की लत कम करने के लिए केवल योग ही इलाज नहीं है. सिगरेट की लत से छुटकारा पाने के लिए दवाई, काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प की जरूर होगी. योग करने से सिगरेट की लत से छुटकारा मिल सकता है.
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