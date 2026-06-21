International yoga day 2026: भारत में योग की शुरुआत सदियों साल पहले हुई थी. प्राचीन समय में शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखने के लिए योग किया जाता है. योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है. राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ योग गुरु मंगेश त्रिवेदी के मुताबिक योग को डेली रूटीन में शामिल करना डायबिटीज मरीज के लिए लाभकारी हो सकता है. डायबिटीज के मरीज ब्लड शुगर को कंट्रोल कनरे के लिए ये योगासन कर सकते हैं.
डायबिटीज मरीज डाइट और दवाई के साथ-साथ योग भी कर सकते हैं. योगासन करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है. इन योग आसन को करने से इंसुलिन से जुड़ी समस्या से राहत मिल सकती है. आइए जानते हैं डायबिटीज मरीज को कौन-कौन से योग करने चाहिए.
डायबिटीज मरीज रोजाना मंडूकासन कर सकते हैं. इस आसन को करने से पैंक्रियाज पर अच्छा असर पड़ता है. जिससे पैंक्रियाज पर दबाव कम पड़ता है.इस आसन को करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है वहीं डायबिटीज भी कंट्रोल रहता है.
मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले व्रजासन में बैठ जाएं. इसके बाद दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं. अब दोनों हाथों की मुट्ठी को नाभि के ओर रखें. सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएं.
डायबिटीज मरीज शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए धनुरासन योग कर सकते हैं. इस आसन को करने से पेट के अंगों पर दबाव पड़ता है. इस आसन को करने से पैंक्रियाज भी एक्टिव होता है.
धनुरासन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं. इसके बाद दोनों घुटनों को मोड़कर हाथों से अपने टखनों को मजबूती से पकड़ लें. अब गहरी सांस लेते हुए छाती, सिर और जांगों को ऊपर उठाएं.
योग गुरु के मुताबिक पश्चिमोत्तानासन आसन करना डायबिटीज मरीज के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इस आसन को करने से पैंक्रियाज एक्टिव होता है जिससे इंसुलिन के प्रोडक्शन में सुधार आता है. जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है.
इस योग आसन को करने के लिए पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं. इस दौरान रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पैर के पंजों को अपनी तरफ खींच कर रखें. अब हाथ ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर उठाएं और शरीर को ऊपर की तरफ खींचे. आगे झुकें सांस छोड़ते हुए कमर या कूल्हों से आगे की तरफ झुकना शुरू करें. रीढ़ को सीधा करते हुए पैरों को पकड़ने की कोशिश करें. इसके बाद माथे को घुटनों से लगाने की कोशिश करें. इस कंडीशन में कुछ सेकंड के लिए रुके.