International yoga day 2026: जिम और योग आसन दोनों ही फिटनेस के लिए बेहद फायदेमंद है. जिम औ योग करने से शरीर में अलग-अलग रिजल्ट नजर आते हैं. जिम मसल बिल्डिंग और वजन कम करने के लिए अधिक फायदेमंद होता है. वहीं योग आंतरिक शांति, शरीर में लचीलापन यानी मानसिक और शारीरिक फायदा पहुंचाता है. राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ योग गुरु मंगेश त्रिवेदी से जानते हैं योग करने के फायदे, और योग कैसे जिम से अलग है.
आजकल अधिकतर लोग फिटनेस के लिए जिम जाते हैं. वहीं कुछ लोग जिम की जगह योग करना ज्यादा अच्छा मानते हैं. आइए जानते हैं फिटनेस के लिए जिम या योग क्या करना चाहिए. सेहत के लिए क्या ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.
जिम करने से शरीर की मसल बिल्डिंग होती है मतलब शरीर में मांसपेशियों का निर्माण होता है. जिम करने से ताकत और सहनशक्ति बढ़ती है. जिम करने से वजन तेजी से कम होता है. इसके अलावा मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर सुडौल बनता है. जिम में हैवी वर्कआउट किया जाता है.
योग करने से शरीर मन और आत्मा को जोड़ता है. रोजाना योग करने से शरीर में लचीलापन आता है. इसके अलावा योग करने से मानसिक तनाव दूर होता है. आंतरिक अंग स्वस्थ रहते हैं. योग करने से पाचन भी अच्छा होता है.
अगर आप तेजी से वजन कम करना चाहते हैं तो आप जिम कर सकते हैं. वहीं अगर आप मसल्स मजबूत करना चाहते हैं तो आप जिम कर सकते हैं.
अगर आप मानसिक शांति, बेहतर पाचन, लचीलापन और लंबी उम्र तक स्वस्थ रहना चाहते हैं. तो आप योग कर सकते हैं.
आप एक साथ जिम और योग दोनों कर सकते हैं. आप हफ्ते में 4 दिन जिम और 3 दिन योग कर सकते हैं. योग और जिम दोनों साथ करने से शरीर को डबल फायदे मिल सकते हैं. जिम करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी. वहीं योग करने से शरीर में लचीलापन बना रहेगा. इसके अलावा आपको मानसिक शांति भी मिलेगी. अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या करें तो आप दोनों ट्राई कर सकते हैं.
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