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Hindi Newsलाइफस्टाइलIntrovert Signs: कम बोलने के अलावा ये 5 आदतें भी हैं इंट्रोवर्ट होने का संकेत, क्या आपमें तो नहीं इनमें से एक?

Introvert Signs: कम बोलने के अलावा ये 5 आदतें भी हैं 'इंट्रोवर्ट' होने का संकेत, क्या आपमें तो नहीं इनमें से एक?

Introvert People Symptoms: आपके रहन-सहन, खान-पान और बोलचाल से ही आपकी पर्सनैलिटी की पहचान की जाती है. अक्सर लोग कम बोलने वाले लोगों को इंट्रोवर्ट बता देते हैं लेकिन इस आदत के अलावा ऐसी 5 आदतें और भी हैं, जो बताती है कि आप एक  'इंट्रोवर्ट' इंसान हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:44 AM IST
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Introvert Signs: कम बोलने के अलावा ये 5 आदतें भी हैं 'इंट्रोवर्ट' होने का संकेत, क्या आपमें तो नहीं इनमें से एक?

Introvert People Symptoms:  आजकल लोग किसी की पहचान उसके रहन-सहन, खान-पान और बोलचाल से ही कर लेते हैं कि वो इंसान कैसे होगा. कम बोलना अक्सर 'इंट्रोवर्ट' की पहचान माना जाता है, जो कि एक आम संकेत है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो कम नहीं बोलते हैं लेकिन उनकी कुछ आदतें ऐसी होती है, जिसमें असल में इंट्रोवर्ट होने की पहचान आप लगा सकते हैं. जो लोग कम बोलते हैं या ज्यादा मिलना-जुलना पसंद नहीं ऐसे लोगों को तो लोग इंट्रोवर्ट ही हैं लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं होता है. आज आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं, जिनकी आदतों से आप पता लगा सकते हैं कि ये लोग भी  'इंट्रोवर्ट' है. आइए आप भी जान लीजिए.
 

5 आदतें भी हैं 'इंट्रोवर्ट' होने का संकेत
 

1. अकेले समय बिताना पसंद

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कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो लोग कम बोलते हैं वोही इंट्रोवर्ट हो सकते हैं लेकिन ये गलत चीज है.अकेले समय बिताना पसंद करने वाले लोगों को भी इंट्रोवर्ट कहा जाता है. भीड़-भाड़ से दूर अकेले रहना ज्यादा पसंद करने वाले अंदर से बिल्कुल अकेले रहते हैं.
 

2. भीड़-भाड़ से दूर

जो लोग भीड़-भीड़ से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को भी इंट्रोवर्ट कहा जाता है. ज्यादा शोर-शराबे में खुद को बहुत वहां से जो लोग निकालना पसंद करते हैं ऐसे लोग काफी ज्यादा कटे-कटे रहते हैं. सोशल गैदरिंग ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है.
 

3. कम रिश्ते

इंट्रोवर्ट लोग अक्सर कम रिश्तों को बनाना पसंद करते हैं. जिस पर भी ये लोग भरोसा करके दोस्तो बनाते हैं ऐसे लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जाते हैं और इन लोगों को उनके साथ ही रहना पसंद होता है.
 

4. गहरी सोच में डूबे रहना

जो लोग अपने में ही रहना पसंद करते हैं या हर समय किसी गहरी सोच में डूबे रहते हैं, ऐसे लोग अंदर से काफी ज्यादा टूट चुके होते हैं और यही नहीं फैसला लेने में भी ये काफी ज्यादा समय लगाते हैं.
 

5. अपने आप में खुश रहना

अगर आप भी अपनी ही अलग दुनिया में खुश रहने वाले इंसान हैं और खुद में ही खुश रहते हैं,तो आप एक इंट्रोवर्ट इंसान है. ये लोग हर चीज को गहराई से महसूस और एनालाइज करते हैं.
 

(ये भी पढ़ें:  सुबह उठते ही रील्स स्क्रॉल करने की लग गई है गंदी लत? कंट्रोल पाने के तरीके)
 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में  सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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