Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या सर्दियों में भी यूज करना चाहिए सनस्क्रीन, या फिर इसे पैक करके रख दें?

Sunscreen in Winter: गर्मियों में सनस्क्रीन यूज करना एक कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसकी जरूरत सर्दियों में भी होती है.

Oct 26, 2025, 05:39 AM IST
Is it good to use sunscreen in winter: अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ गर्मियों में धूप से बचने के लिए लगाई जाती है, लेकिन ये एक गलतफहमी है. सर्दियों के मौसम में भी सनस्क्रीन की जरूरत उतनी ही होती है जितनी गर्मियों में. भले ही सूरज की किरणें सर्दियों में हल्की लगती हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें तब भी हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती रहती हैं.

विंटर्स में भी धूप का खतरा
सर्दियों में आसमान साफ और हवा पतली होती है, जिससे UVA और UVB किरणें सीधे स्किन तक पहुंचती हैं. UVA किरणें त्वचा की गहराई तक जाकर झुर्रियां, दाग-धब्बे और वक्त से पहले बूढ़ा दिखने के लक्षण पैदा करती हैं, जबकि UVB किरणें सनबर्न और स्किन कैंसर जैसी समस्याओं का कारण बन सकती हैं. इसलिए मौसम चाहे कोई भी हो, सनस्क्रीन रोज़ लगाना जरूरी है.

सनस्क्रीन न भूलें
सर्दियों में लोग अक्सर मॉइस्चराइजर तो लगाते हैं लेकिन सनस्क्रीन भूल जाते हैं. अगर आप बाहर निकलते हैं या धूप में बैठते हैं, तो त्वचा सीधे सूरज की किरणों के संपर्क में आती है. यहां तक कि बर्फबारी वाले इलाकों में, बर्फ से रिफ्लेक्टेड धूप UV किरणों को और ज्यादा इंटेंस बना देती है.

कैसे करें सही इस्तेमाल?

1. दिन में घर से बाहर निकलने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाएं.

2. SPF 30 या उससे ज्यादा वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुनें जो UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट करे.

3. हर 3 घंटे में दोबारा लगाएं, खासकर अगर आप बाहर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं.

4. होंठ, कान, गर्दन और हाथों पर भी सनस्क्रीन लगाना न भूलें.

5. सर्दियों में स्किन ड्राई होती है, इसलिए आप ऐसा सनस्क्रीन चुनें जिसमें मॉइस्चराइजर भी शामिल हो. इससे आपकी त्वचा नमी से भरपूर रहेगी और धूप से भी सुरक्षित रहेगी.

इन बातों को समझें
सर्दी का मतलब ये नहीं कि सूरज हानिकारक नहीं रहा. स्किन की प्रोटेक्शन सालभर जरूरी है. इसलिए, चाहे धूप तेज हो या हल्की, सनस्क्रीन को अपनी डेली स्किनकेयर रूटीन का हिस्सा बनाएं. ये न सिर्फ आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, बल्कि वक्त से पहले बुढ़ापा और कई स्किन प्रॉब्लम्स से भी बचाएगा.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं.

Is it good to use sunscreen in winter Season Skin Care Tips

