नवजात शिशू को धूप दिखाना चाहिए या नहीं? जानें क्या है सही तरीका..

Is Sunlight Good For Babies: बड़े-बुजुर्ग हो या डॉक्टर्स, हमेशा से ही नवजान बच्चे को धूप में रखने की सलाह दी जाती है. लेकिन आज के समय में इसे गलत मानते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इस बारे में पीडियाट्रिशियन डॉ. निमिशा अरोड़ा का क्या कहना है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 06:08 PM IST
नवजात शिशू को धूप दिखाना चाहिए या नहीं? जानें क्या है सही तरीका..

Is sunlight good for babies: नवजात शिशु की देखभाल करना सबसे ज्यादा चिंताजनक होता है. माता-पिता के मन में तरह-तरह के कई सवाल होते हैं. ऐसे में एक सवाल बच्चे को धूप में रखने को लेकर भी होता है. अक्सर डॉक्टर नवजात शिशु को धूप में रखने की सलाह देते हैं. लेकिन ये सवाल मन में आता है कि कब, कितने देर बच्चे को धूप में रखना चाहिए और बच्चों को धूप दिखाना सही भी है या नहीं? 

इस सवाल का जवाब मशहूर पीडियाट्रिशियन डॉ. निमिशा अरोड़ा ने दिया. अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि आज की मेडिकल गाइडलान्स के अनुसार धूप को लेकर पुराने समय की कई मान्याताएं गलत साबित हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि 6 महीने से छोटे बच्चों को धूप दिखाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह उनके स्किन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

 

नवजात को धूप में रखने के नुकसान
American Academy of Pediatrics (AAP) के मुताबिक नवजात शिशु की स्किन बहुत सेनसेटिव होती है. ऐसे में सीधे धूप में रखने से सनबर्न, डिहाइड्रेशन और UV रेज से स्किन को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में केवल कुछ मिनट की तेज धूप भी बच्चे के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. साथ ही लंबे समय तक UV एक्सपोजर से बच्चे को आगे चलकर स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इसलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को जितना हो सके धूप से दूर रखना चाहिए, चाहे सुबह की हल्की ही धूप क्यों न हो. 

 

बाहर जाना पड़े, तो क्या करें?
जब ऐसी स्थिति आए कि बच्चे को बाहर निकलना जरूरी हो जाता है. तो ऐसे में बच्चे को धूप से सुरक्षित रखने के उपाय अपनाना जरूरी है. इसके लिए बच्चे के हल्के, ढीले और बॉडी को ढकने वाले कॉटन कपड़े पहनाएं, बच्चे को धांव में ही रखें, साथ ही चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनाएं, ताकि चेहरे और गर्दन पर धूप न लगे, अगर जरूरत लगे, तो चेहरे या हाथ के थोड़े हिस्सों पर डॉक्टर की सलाह से सुरक्षित सनस्क्रीन लगाए. 

 

कैसे मिलागा विटामिन डी?
धूप को विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है. लेकिन नवजात के लिए यह कई तरीका कई बार सेफ नहीं होता. ऐसे में डॉ. निमिशा बताती हैं कि बच्चे में विटामिन डी की कमी होने पर, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए. डॉक्टर उसकी उम्र के हिसाब से विटामिन डी डॉप्स देते हैं. यह नवजात बच्चों के लिए सुरक्षित और असरदार तरीका है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

