जब रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे, तो कमरे में प्लांट लगाना सेफ है या खतरनाक?

Are indoor plants safe at night: आजकल इनडोर प्लांट्स रखने का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. लोग अपने घर और ऑफिस की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ हेल्दी माहौल के लिए भी पौधे लगाते हैं. लेकिन एक आम सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है कि क्या कमरे में पौधे लगाना सेफ है? क्योंकि पौधे भी सांस लेते हैं और रात के वक्त ऑक्सीजन छोड़ने के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) छोड़ते हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि इनडोर प्लांट्स हमारे लिए फायदे का सौदा हैं या नुकसानदेह.

पौधे कब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड?

दिन के वक्त पौधे सूरज की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस करते हैं. इस प्रोसेस में वे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं. यही कारण है कि दिन में पौधों के आसपास ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है. लेकिन रात को रोशनी न होने की वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाता है और पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं. इस प्रॉसेस में वो थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं.

क्या ये इंसानों के लिए खतरनाक है?

साइंटिस्ट्स के मुताबिक, इनडोर प्लांट्स से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम होती है कि इससे सेहत को कोई खतरा नहीं होता. इंसानों की सांस से निकलने वाली CO₂ की तुलना में पौधों द्वारा छोड़ी गई CO₂ बहुत कम होती है. इसलिए नॉर्मल कंडीशन में कमरे में पौधे रखना पूरी तरह सेफ है.

इनडोर प्लांट्स के फायदे

1. एयर क्वालिटी बेहतर करते हैं: स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट और पीस लिली जैसे पौधे हवा से हार्मफुल टॉक्सिंस को सोखते हैं.

2. ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं: दिन में ये पौधे ऑक्सीजन छोड़कर कमरे की ताजगी बनाए रखते हैं.

3. स्ट्रेस कम करते हैं: रिसर्च बताती है कि हरे पौधों के बीच रहने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है.

4. ह्यूमिडिटी बैलेंस रखते हैं: पौधे नमी छोड़ते हैं, जिससे कमरे की हवा ज्यादा ड्राई नहीं होती.

किन बातों का रखें ख्याल?

1. कमरे में बहुत ज्यादा पौधे न लगाएं, 2-3 छोटे इनडोर प्लांट्स काफी हैं.

2. ऐसे पौधे चुनें जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ते हों, जैसे एलोवेरा, स्नेक प्लांट, तुलसी.

3. पौधों को साफ-सुथरा रखें ताकि धूल-मिट्टी और कीड़े न लगें.

4. वेंटिलेशन यानी कमरे में हवा का आना-जाना जरूरी है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.