क्या ठिठुरती ठंड में मॉर्निंग वॉक करना सेफ है? जानें सर्दियों में सेहत पर इसका असर

Winter Morning Walk Tips: सर्दियों में कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता है कि ठिठुरती ठंड में मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या नहीं? ऐसे में इस खबर में हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:29 AM IST
Winter Morning Walk Side Effects: कड़कड़ाती सर्दियों में कुछ लोग वर्कआउट को इग्नोर ही कर देते हैं. खासकर ठिठुरती ठंड मॉर्निंग वॉक करना छोड़ देते हैं. वहीं कुछ लोग इस मौसम में भी हर रोज वॉक करते हैं. कई बार इतनी ठंड में घर से बाहर निकलने का शरीर पर बुरा असर भी पड़ जाता है. ऐसे में सवाल ये है कि क्या कड़ाके की ठंड में मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए या नहीं? तो आपको बता दें, इसका जवाब केवल हां या ना में नहीं दिया जा सकता है. इस खबर में हम आपको ठंड में सुबह मॉर्निंग वॉक करने के फायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे..

 

ठंड में मॉर्निंग वॉक के फायदे 
अगर आप ठंड में सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो इससे शरीर को इम्यूनिटी मिलती है. ठंड में वॉक करने से मसल्स एक्टिव होती है और बॉडी गर्म रहने लगता है. इस मौसम में मॉर्निंग वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे हार्ट हेल्थ को फायदा मिलता है. वहीं अगर धूप निकल रही हो, तो विटामिन D पाने का भी ये अच्छा तरीका हो सकता है. इसके साथ-साथ सुबह की ताजी हवा मन को शांति देती है और स्ट्रेस कम करने में मदद करती है. 

लापरवाही बरती से होगा नुकसान
हां, अगर आप बिना तैयारी के कड़ाके की ठंड में मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो इसका आपको नुकसान हो सकता है. ठंडी हवा से सर्दी, खांसी, जुकाम और गले में खराब बढ़ सकती है. वहीं अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या से जुझ रहे लोगों के लिए बहुत ज्यादा ठंड में तेज वॉक करने से रिस्क बढ़ सकती है. ठंड में मसल्स में अकड़न, अचानक तेज चलने से खिंचाव या चोट लगने का रिस्क भी बढ़ता है. ऐसे में ठंड में अगर आप वॉक करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो पूरी तैयार के साथ ही निकलें. 

 

मॉर्निंग वॉक के लिए फॉलो करें ये टिप्स
अगर आप ठंड में मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, तो सही टिप्स फॉलो करना जरूरी है. इसके लिए सही कपड़े पहनें. ऊनी कपड़े, मफलर, टोपी और दस्ताने का इस्तेमाल करें, जिससे आप खुद को ठंड से बचा पाएं. कोशिश करें कि सूरज निकलने के बाद ही बाहर निकलें. बहुत ज्यादा सुबह, अंधेरे और ज्यादा ठंड में बाहर न निकलें. वहीं वॉक शुरू करने के 5 से 20 मिनट पहले हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

