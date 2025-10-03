Advertisement
trendingNow12945663
Hindi Newsलाइफस्टाइल

डायबिटीज का तो पता है, लेकिन क्या चीनी और पीठ दर्द का कोई रिश्ता है? विदेशी एक्सपर्ट से जानिए

शुगर से भरपूर फूड आइटम्स और ड्रिंक्स टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों के विकास में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या इसका पीछ के दर्दद से कोई रिश्ता है?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डायबिटीज का तो पता है, लेकिन क्या चीनी और पीठ दर्द का कोई रिश्ता है? विदेशी एक्सपर्ट से जानिए

Sugar Link With Back Pain: इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि चीनी सबसे हार्मफुल फूड आइटम्स में से एक है, और ये बॉडी के एनर्जी लेवल पर गहरा असर डाल सकती है. इस साथ ही मोटापे और डायबिटीज के रिस्क को भी बढ़ा सकती है. लेकिन कायरोप्रैक्टर डॉ. जेफ विंटरनहाइमर डीसी (Dr. Jeff Winternheimer DC) की मानें तो हद से ज्यादा शुगर का इनटेक पीठ दर्द से परेशान लोगों के लिए और भी बुरा है. डॉ. विंटरनहाइमर ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, "शुगर रिट डाइट बढ़ते वजन और मोटापे का कारण बन सकता है, रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ा सकता है और पीठ दर्द को बढ़ा सकता है."

चीनी और बैक पेन का रिश्ता
डॉक्टर ने आगे बताया कि ज्यादा चीनी का सेवन पुरानी सूजन से जुड़ा है, जिससे दर्द और बेचैनी बढ़ सकती है. डॉ. विंटरनहाइमर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "चीनी वाले फूड आइटम्स और ड्रिंक्स टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों के विकास में भी योगदान दे सकते हैं, जिससे नर्व डैमेज हो सकता है और पीठ दर्द और भी बढ़ सकता है."
 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

हड्डियों के लिए क्यों बुरा है शुगर?
इसके अलावा, शुगर वाले डाइट में अक्सर सेहतमंद हड्डियों और मांसपेशियों को मेंटेन रखने के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है, जो एक मजबूत और पेन रेजिस्टेंट पीठ के लिए एसेंशियल कंपोनेंट हैं. उन्होंने कहा, "इसलिए, चीनी का सेवन कम करना न सिर्फ रीढ़ पर वजन से जुड़ा स्ट्रेस को रोकने के लिए अहम है, बल्कि सूजन को कम करने और ओवरऑल मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है, जो आखिरकार पीठ दर्द से जूझ रहे लोगों को राहत और बेहतर सेहत देता है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

SugarBack painDiabetesObesity

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;