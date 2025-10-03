डायबिटीज का तो पता है, लेकिन क्या चीनी और पीठ दर्द का कोई रिश्ता है? विदेशी एक्सपर्ट से जानिए

Sugar Link With Back Pain: इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि चीनी सबसे हार्मफुल फूड आइटम्स में से एक है, और ये बॉडी के एनर्जी लेवल पर गहरा असर डाल सकती है. इस साथ ही मोटापे और डायबिटीज के रिस्क को भी बढ़ा सकती है. लेकिन कायरोप्रैक्टर डॉ. जेफ विंटरनहाइमर डीसी (Dr. Jeff Winternheimer DC) की मानें तो हद से ज्यादा शुगर का इनटेक पीठ दर्द से परेशान लोगों के लिए और भी बुरा है. डॉ. विंटरनहाइमर ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा, "शुगर रिट डाइट बढ़ते वजन और मोटापे का कारण बन सकता है, रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ा सकता है और पीठ दर्द को बढ़ा सकता है."

चीनी और बैक पेन का रिश्ता

डॉक्टर ने आगे बताया कि ज्यादा चीनी का सेवन पुरानी सूजन से जुड़ा है, जिससे दर्द और बेचैनी बढ़ सकती है. डॉ. विंटरनहाइमर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "चीनी वाले फूड आइटम्स और ड्रिंक्स टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों के विकास में भी योगदान दे सकते हैं, जिससे नर्व डैमेज हो सकता है और पीठ दर्द और भी बढ़ सकता है."



हड्डियों के लिए क्यों बुरा है शुगर?

इसके अलावा, शुगर वाले डाइट में अक्सर सेहतमंद हड्डियों और मांसपेशियों को मेंटेन रखने के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है, जो एक मजबूत और पेन रेजिस्टेंट पीठ के लिए एसेंशियल कंपोनेंट हैं. उन्होंने कहा, "इसलिए, चीनी का सेवन कम करना न सिर्फ रीढ़ पर वजन से जुड़ा स्ट्रेस को रोकने के लिए अहम है, बल्कि सूजन को कम करने और ओवरऑल मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है, जो आखिरकार पीठ दर्द से जूझ रहे लोगों को राहत और बेहतर सेहत देता है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.