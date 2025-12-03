Advertisement
क्या अकेले में खुद से बातें करना पागलपन है? जानें मेंटल हेल्थ पर सेल्फ टॉक कैसे डालती है असर...

Is Self-Talk Normal: बहुत से लोगों को खुद से बातें करने की आदत होती है. वहीं कुछ लोग इसे नॉर्मल समझते हैं, तो कुछ को ये आदत अजीब लगती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे खुद से बात करना आपके लिए कितना अच्छा है?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:34 PM IST
Talking to Yourself: हर रोज हम न जानें कितनी बातें हम खुद से करते हैं. कभी सोचते-सोचते बातें करते हैं, तो कभी बोलकर. लेकिन दिनभर में हम खुद से जरूर बातें करते हैं. आमतौर पर खुद से बातें करना अच्छा होता है. लेकिन समाज में कुछ लोग इसे अजीब मानते हैं. वहीं एक्सपर्ट्स इस आदत को मानसिक रूप से बेहद फायदेमंद बताते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि क्या सेल्फ-टॉक पागलपन या स्मार्टेनस की निशानी है?

 

कंसंट्रेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी
खुद से बातें करना कंसंट्रेशन को बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है. खुद से बात करना ब्रेन को फोकस में रखने का एक असरदार तरीका है. जब आप किसी काम को लेकर खुद से बातें करते हैं कि 'पहले ये करना, फिरना वो करना हैं'. तो इससे आपका फोकस भटकता नहीं है. ये आदत आपको कठिन परिस्थितियों और समस्याओं को समझने और निकलने में मदद करते हैं. वहीं ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी मजबूत होती है.

विचारों में स्पष्टता और बेहतर सोच
हम अपने दिमाग में उल्टी-सीधी, तरह-तरह की बातें सोचते हैं. वहीं सेल्फ टॉक करने से हमें अपने विचारों में स्पष्टता आता है. दिमाग में तेजी से घूम रही बातों को जब आप बोलते हैं. तो वे आसानी से समझ में आते हैं इससे आपकी फीलिंग्स को समझना आसान हो जाता है और व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत महसूस करता है. यह कोई जरूरी काम करने से पहले मेंटल रिहर्सल की तरह काम करता है.  

 

स्ट्रेस कम करता है
खुद से पॉजिटिव बातें करना स्ट्रेस को नेचुरल तरीके से ठीक करने का आसान तरीका है. खुद को कहना कि 'मैं कर सकता हूं' या 'सब ठीक हो जाएगा', इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मन शांत होता है. पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल को कम करने में मदद करता है. इससे मेंटल मेंटल हेल्थ बेहतर होता है.

 

ध्यान देने वाली बात
आपको बता दें, कुछ स्थितियों में सेल्फ-टॉक चिंता का विषय भी बन सकता है. अगर इंसान रियलिटी से अलग होकर बातें करे, ऐसी आवाजें सुन जो मौजूद न हों. व्यक्ति की ये आदत उसकी लाइफस्टाइल में परेशानियां पैदा करने लगे. तो ऐसी परिस्थिती में साइकोलोजिस्ट से सलाह लेने की सलाह दी जाती है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

Talking to yourself psychologyis self-talk normal

